Turismo registró más de medio millón de visitantes en octubre

De enero a octubre llegaron al país más de 5.8 millones de turistas que aportaron a la economía 7,278 millones de dólares y se espera que la cifra supere 6.72 millones para el cierre de este 2022, informó ayer el ministro de Turismo, David Collado.

Informó que al país llegaron 5.8 millones de visitantes entre enero-octubre de este 2022, de los cuales más de medio millón corresponden a las llegadas en el pasado mes.

Al presentar su informe mensual sobre el desempeño del turismo, Collado indicó que solo en octubre visitaron el país unas 579,965 personas, de ellos el 85 % corresponde a visitantes extranjeros.

El ministro de Turismo precisó que, de los visitantes registrados en el pasado mes, 491,787 eran turistas que se quedaron hospedados en hoteles tradicionales en las distintas zonas turísticas del país. Mientras que 88,178 fueron excursionistas que prefirieron la naturaleza.

Divisas por turismo

Al desagregar la data comparativa, explicó que “es el segundo octubre consecutivo que rompemos récords, algo verdaderamente histórico cómo cada mes en las cifras del comportamiento del turismo”, lo que resalta la capacidad que tiene el país de atraer nuevos visitantes.

El funcionario declaró que las divisas generadas en octubre alcanzaron más de 517 millones de dólares y se espera para el cierre de este 2022 que la cantidad acumulada de ingresos por esa rama económica alcance 8,400 millones de dólares”, declaró el funcionario.

Cruceros

Collado dijo que de los 491,788 turistas que llegaron al país en octubre, 88,178 lo hicieron a través de viajes en cruceros, lo que ha aportado al dinamismo económico de las provincias donde se ubican los puertos en el país.

Destacó que en el país se registraron 13 nuevas líneas de cruceros, entre ellas la llegada del Allure of the Seas, the Royal Caribbean, considerado uno de los barcos de cruceros más grande del mundo y el de mayor tamaño que arribó al país en noviembre.