David Llibre: "Necesitamos más asientos de vuelos para poder abaratar las tarifas del costo aéreo"

David Llibre aún es nuevo representando a la influyente Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) como su presidente. Hace poco más de un mes que asumió la posición que ya su padre -Julio Llibre- ejerció hace una década.

El joven vicepresidente de Coral Hospitality Corp. conversó con Diario Libre en el estand de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2023) en Madrid, España.

—Ahora República Dominicana tiene el reto de superarse a sí misma, pues el año pasado le fue muy bien. ¿Qué piensa hacer Asonahores en este año para seguir impulsando el turismo?

Estamos trabajando basados en tres pilares que son: sostenibilidad, regulación y conectividad. Y queremos trabajar en esos puntos, que son los que entendemos van a permitir el crecimiento y el mantenimiento de nuestro turismo, de lo que hemos logrado hasta ahora.

Definitivamente, en la parte de conectividad necesitamos más asientos de vuelos para poder abaratar las tarifas del costo aéreo, que es el elemento más importante que hoy en día, digamos, no te quiero decir que afecta, pero que nos va a permitir y ayudar a crecer todavía a un nivel más.

Necesitamos más asientos de vuelos. Somos una isla y para crecer turísticamente necesitamos traer más turistas, y esa manera es con los aviones.

—¿Y qué piensan hacer sobre lo que se repite mucho: que hay que diversificar la oferta turística, hay que salir del "sol y playa"? ¿Cuándo es que vamos a empezar?

Pero hoy en día ya (empezamos). Hoy en día tenemos turismo de montaña, tenemos turismo de salud, tenemos turismo de compras.

—Pero parece que hace falta más porque muchos lo reiteran.

Claro, definitivamente, pero siempre vamos a tener un porcentaje importante de lo que es sol y playa. Nuestro destino está basado en el Caribe y nuestro destino es conocido por sol y playa, pero, a la vez, digamos que sí tenemos que diversificarnos para no depender de un solo formato de turismo.

Pero sí vamos a tener un porcentaje importante siempre de sol y playa, y eso no nos afecta, eso es lo que nos va a dar el volumen y nos permite que la gente conozca la República Dominicana y puedan entonces, después de una primera, un segunda visita, irse a la montaña, irse a la ciudad de Santo Domingo.

Va a ser siempre el complemento los otros tipos de turismo. Principalmente siempre seremos sol y playa.

—¿El sector turístico está ya listo para que las exenciones fiscales que recibe puedan ser eliminadas y quizás ya trabaje sin el respaldo de la ley que le permite recibir beneficios?

El éxito del turismo dominicano depende fundamentalmente de toda la regulación que conlleva hoy en día el turismo, o sea: el Confotur (Consejo de Fomento Turístico).

Todas esas leyes de incentivos, tanto fiscal como de inversión, es lo que ha permitido el desarrollo del turismo en la República Dominicana. El eliminarlos sería básicamente detener ese crecimiento.

Estamos totalmente a favor de qué se mantenga, de que surjan adaptaciones. Como todo en la vida, tiene que modernizarse, tiene que arreglarse, tiene que mejorarse.

—¿Qué cree que se puede mejorar o arreglar de eso?

Hay varios aspectos que se deben de trabajar en conjunto. No me atrevo a decir yo algo en particular. Hemos venido llevando un trabajo conjuntamente con el Ministerio (de Turismo) y creemos fielmente que pueden haber cosas importantes para mejorar.

—Cuando se critican los incentivos que tiene el sector se dice que uno de los objetivos de la ley era que con esos incentivos se pudiera desarrollar el turismo en otras ciudades de otras regiones, pero se ha quedado todo en el Este.

Acuérdate bien de que la ley del Confotur arranca para polo turístico, especialmente la zona este. Hace apenas unos años es que se libera para la República Dominicana completa y es cuando ya empezamos a ver desarrollo, como en el mismo Barahona, ya hay desarrollo; en el mismo Baní hay desarrollo.

Tenemos el desarrollo pendiente hacia la zona sur; hoy en día en Puerto Plata tenemos el proyecto nuevo que se está lanzando de Punta Bergantín. Creo que sí, que hay desarrollo.

Ahora bien, no vamos a quitar (los incentivos fiscales) porque, al final del día, el 60 por ciento del turismo llega a través del aeropuerto de Punta Cana y por ende ahí es que está el volumen.

De los 7.2 millones (de turistas que llegaron en 2022), hay 6 millones que están entrando por esa vía, pero, por ende, poco a poco se irían desarrollando los otros polos turísticos.

—¿Qué ha pasado con la regulación para los Airbnb?

Como Asonahores, hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio en presentar propuestas claras sobre el tema, porque necesitamos que esas plataformas digitales se regulen de una forma adecuada. Y cuando me llevo de regulación, me llevo a un tema de seguridad turística.

No es lo mismo un cliente que llega a la República Dominicana y se hospeda en un hotel, que el hotel tiene un seguro de propiedad, que el hotel tiene un seguro de responsabilidad frente a ese cliente, que hospedarse en un apartamento.

No estamos en contra. Entendemos que el turismo de plataformas digitales e inmobiliario es una realidad y va a seguir creciendo, pero debe crecer de una forma ordenada, y por eso era que decíamos que uno de los planes que tenemos es la parte de sostenibilidad, porque queremos trabajar conjuntamente con el gobierno en que se facilite y se regule, y se emitan las licencias para ese tipo de proyectos inmobiliarios.

—Pero ese proceso tiene varios meses ya y no ha avanzado. ¿Qué pasa?

Nosotros no somos Gobierno (…) Estamos totalmente a favor, queremos que se impulse, queremos que se trabaje en la regularización de ese tipo de negocios, digamos con todo lo que conlleva eso: emitir licencias, que cuenten con un seguro de propiedad, que cuenten con todo lo necesario para garantizar el éxito y la sostenibilidad del turismo dominicano.

Lo que conlleve para llevar a cabo y emitir esa resolución y esas leyes y demás, no depende de nosotros. Nosotros impulsamos e incentivamos ese tema.

(Después de conversar con Llibre, el ministro de Turismo David Collado dijo en una entrevista que Airbnb firmó un acuerdo de intención con el Gobierno dominicano para regularizar sus servicios en el país).

—Si este año la crisis en Haití sigue más violenta o igual, ¿ustedes temen que afecte el turismo?, ¿que los turistas quizás piensen que van a una isla compartida con un país tan violento?

Siempre y cuando nos sigamos manteniendo firmes en una política clara de seguridad y de mantener ese problema de ese lado, no debería afectarnos.

No importa que crezca, lo importante es mantener una mano firme, como lo ha hecho nuestro Gobierno con respecto a ese tema, de seguir controlándolo y seguir protegiendo nuestras fronteras.

—¿Qué esperan llevarse de esta Fitur?

Esperamos que sigamos manteniendo y creciendo nuestro sector. Por lo que ves, es una feria que ha tenido una participación mayor cada vez más. Y creo que República Dominicana, definitivamente como se ha dicho: estamos de moda, se ha puesto en el mapa.

La gente la reconoce, y los tours operadores que están aquí, que están haciendo acuerdos de tarifas para la próxima temporada, lo están valorando, y sencillamente creo que vamos a sacar mucho de esta experiencia.