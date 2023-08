Aumenta la llegada de turistas estadounidenses a República Dominicana mientras disminuye a Cancún

La empresa Hyatt informa que la llegada del mercado estadounidense ha aumentado 16 % en República Dominicana, mientras que en Cancún ha ido disminuyendo, de acuerdo a una publicación del portal reportur.com.

"Las visitas de Estados Unidos a Cancún y la Riviera Maya están disminuyendo. En contraste, registramos un aumento del 16 % en las visitas a la República Dominicana y un aumento del 11 % a Jamaica", explica el CEO de Hyatt, Mark Hoplamazian, al presentar los resultados del segundo trimestre del año.

"De acuerdo al Ministerio de Turismo, la llegada de turistas no residentes a República Dominicana ascendió a 5,354,126, para un crecimiento del 10 % con relación al primer semestre del año pasado, cuando arribaran 4,100,305 personas. Además, se ha incrementado la cantidad de extranjeros que viajan desde América del Norte (26 %), América del Sur (25 %), América Central (77 %), el Caribe (45 %), Asia y Australia (22 %) y África (45 %)." Ministerio de Turismo de la República Dominicana “

La data del Banco Central arroja que, durante el primer semestre de 2023, a la República Dominicana han llegado 1,358,064 turistas. En enero de este año arribaron al país 175,063 turistas, pero los meses siguientes la cifra pasó de 200,000 estadounidenses.

La nota de reportur.com indica que Hoplamazian también ha señalado que esperan una mejora en Cancún, gracias a la disminución de las tarifas aéreas, lo que les permite a los hoteles ofrecer mejores precios.

Resalta que los márgenes de ganancias que les deja el negocio de Apple Leisure Group siguen siendo "estratosféricos".

Asimismo, advierte que las ganancias se pueden ver afectadas por los gastos de integración de negocios como la plataforma de viajes Mr. & Mrs. Smith por 72 millones de dólares en el segundo trimestre, la cual le sumará a su plataforma de lealtad World of Hyatt, con más de 1,500 propiedades en 20 países.

Impacto a las ganancias

La publicación de reportur.com indica que la hotelera ha decidido mantener estables las expectativas de su operación por cuanto considera que los factores como el tipo de cambio y la debilidad del peso mexicano afecta las ganancias de los resorts en el país azteca.

"Esa es un área que nos impacta en relación con las expectativas que nos pone en línea con lo que hemos dicho anteriormente", dice la directora financiera, Joan Bottarini.

Como lo informa Reportur.us, Javier Coll, Group President, Global Business Development & Innovation de Inclusive Collection –part of World of Hyatt–, destaca en entrevista con Reportur que en el Caribe mexicano «aún quedan destinos que no están en el radar de los viajeros», mientras considera que las grandes amenazas para el turismo de Quintana Roo se ubican en la competencia de otros destinos regionales y también de los de la larga distancia.