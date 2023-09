David Collado: "Tenemos que apostar por la diversificación: turismo cultural, de lujo, deportivo..."

El Día Mundial del Turismo encuentra al ministro dominicano del ramo de notable buen humor. Sus datos se lo permiten: a falta del último trimestre del año, y seguro de que las perspectivas se cumplirán, prevé que este año el país recibirá diez millones de turistas.

-Esa es la cifra mítica del turismo dominicano...

A tres años de gestión... las cifras son extraordinarias. La guerra entre Rusia y Ucrania nos hizo perder 600,000 visitantes al año, la inflación en Europa se reflejó en un descenso de un 22% de ese mercado, pero con el crecimiento que hemos logrado en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, hemos tenido el mejor año de la historia. Si no hay una catástrofe, llegamos a los diez millones de turistas.

-¿Cuál ha sido la estrategia?

Entre otras, hemos tenido un acercamiento muy directo con los operadores, y hemos logrado organizar una plataforma con 8,000 agentes de viajes y tour operadores para tener una relación directa con ellos y mantenerlos al tanto de lo que ofrece y ocurre en República Dominicana.

-Turismo son viajeros... e inversiones.

Lo importante no es la cantidad de proyectos, que son muchísimos, tanto de turismo inmobiliario como hoteles. Lo importante son las marcas que post pandemia han decidido entrar en el país. El W Punta Cana todo incluido, el St. Regis, el Ritz Carlton todo incluido, el Four Seasons... las mejores marcas del mundo quieren instalarse. Estamos en el mejor momento del turismo y de la Marca País.

-¿Cuánto significa esto en dinero?

Ahora mismo solo en Miches hay nuevas inversiones por mil millones de dólares en proyectos en construcción. Miles de habitaciones.

-¿Habrá playa para tanta gente?

¡Todos quieren venir! En total, en construcción, hay proyectos por valor de 4,000 millones de dólares.

Aquí en la ciudad...

-Mitur tiene bajo su responsabilidad las obras de la Ciudad Colonial. ¿Se atreve a dar una fecha de entrega?

Dos años. Lo importante es que se sepa que se están haciendo obras en la Ciudad Colonial que no se hacían desde hace 50 años. El Alcázar de Colón, la Puerta de Misericordia, las fachadas de más de 13 iglesias no se intervenían desde hace medio siglo y se está haciendo con fondos del Ministerio de Turismo. Aceras, contenes y drenaje pluvial de barrios periféricos al centro de la Ciudad Colonial también están siendo intervenidos porque merece vivir parte de las mejoras de esta revolución silenciosa e histórica que se está viviendo en la Ciudad Colonial. El proyecto del BID que se centra en las calles está diseñado para no detener el tráfico y avanzar cuadra a cuadra. Las dos primeras avenidas importantes, la calle de Las Damas y la Mercedes las vamos a inaugurar a principio de año.

-Hay voces que opinan que es un proceso de gentrificación que está expulsando a los vecinos.

Es una evolución común a los centros históricos que son destino turístico. Nadie está echando a nadie. Es la oferta y la demanda. El metro cuadrado más costoso que hay ahora mismo en la capital está en la Ciudad Colonial. Esto viene con las inversiones que se están haciendo. El que quiere vender, va a poder vender mejor y hacerse con un capital. Nadie está expulsando a nadie. Lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para que la Ciudad colonial sea una joya digna de ser Patrimonio de la Humanidad, como de hecho lo es.

-¿Para cuándo la intervención en El Conde?

Para principio de 2024. La licitación entra en diciembre. Y arranca también el proyecto de los parqueos. La Fiduciaria Banreservas da pronto el primer picazo de un parqueo y ya hay una comisión presidida por Joel Santos, que también tiene el tema del parqueo de la Calle Billini, para hablar con la alcaldesa y encontrarle una solución.

Turismo náutico

-¿Tiene sentido la exención de impuestos a los yates? ¿Cree en el desarrollo del turismo náutico?

Yo no creo que sea el tema fiscal lo que impide el desarrollo del turismo náutico. Es la organización. Organizar cuántas personas, qué instituciones deben subir a un yate cuando llega, cuáles son los protocolos. Ese es un turismo organizado, es una comunidad, semejante a la de los vuelos privados. Lo que se necesita es organización, porque están permanentemente comunicados entre ellos y una mala experiencia se comparte.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/26/imagen-whatsapp-image-2023-09-26-at-5.45.08-pm.jpg Abinader con David Collado y parte de su equipo en Mitur. (ARCHIVO)

-¿Tiene el Mitur una línea de trabajo en estos dos campos?

Sí, se lanza en octubre. Porque sin ningún tipo de dudas, ahora hay que decidirse por la diversidad. Al turismo deportivo, estamos apostando fuerte por el golf. Al turismo gastronómico, al cultural... Y estamos pidiendo más oferta de turismo de lujo: este turista gasta cuatro veces más en el país que otro tipo de turista.

-¿Seguimos apareciendo en la lista de destinos de turismo sexual?

Estamos erradicando el turismo sexual en Sosúa, que es el foco principal de este problema en el país y sobre todo el abuso a niños, niñas y adolescentes. El turista que esté buscando eso que se vaya a otro país.

-Usted que fue alcalde... hablemos de turismo y basura. Es algo que sorprende al viajero.

La basura es un reto.

-¿Un reto o un gran problema?

Es un reto. Y que no cae dentro del Ministerio de Turismo. En los diferentes polos turísticos hay que mejorar el tema de la recogida de los desechos sólidos. Es una realidad que le toca resolver a las alcaldías.

¿Impuestos a los Airbnb? La 93,000 habitaciones de la plataforma Airbnb en el país son "una realidad que el Mitur puede regularizar, pero no actuar sobre ellas para cobrar impuestos", explica Collado. El Ministerio de Turismo está en negociaciones avanzadas con Airbnb y en octubre se firmará el acuerdo para regularizar las habitaciones, velar por que la oferta corresponda con la realidad, los servicios y la seguridad del turista estén garantizados. ¿Pagarán impuestos? "Eso le toca a la DGII. El impuesto no lo paga el dominicano, lo paga Airbnb y ellos no se oponen a pagar. Eso va caminando también."

Sobre el 2024 -Imposible no sacar el tema; ¿qué planes tiene para el 2024? El apoyo al presidente Abinader. -¿Ya? ¿Negociado? Conversado y consensuado. La verdad es que la relación que tenemos ahora el presidente de la República y yo es literalmente como si fuéramos hermanos y amigos de hace muchos años. Tenemos una relación de amistad sincera, de diálogo. Hablamos las cosas con transparencia, nos sentamos y planificamos. Estoy dando mi total apoyo a la reelección. -¿Y para el 2028?¡Falta mucho!