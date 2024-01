Miches se prepara para inaugurar hoteles en el 2024, pero inversionistas observan necesidades

Ya hay fechas para abrir nuevos hoteles en Miches en este 2024. Pero también hay asuntos que atender a nivel municipal y social que tres grandes inversionistas turísticos en la zona consideran vitales para el empuje de ese polo turístico como lo quiere el gobierno, cuya meta es lograr 2,500 habitaciones en el corto y mediano plazo, que atraerían 229,500 turistas anualmente.

Hace justo un año que, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, se firmaban acuerdos de financiamiento y se promovía la inversión en Miches, un municipio costero de la región este dominicana, de 26,394 habitantes al 2022 y con 831 habitaciones hoteleras.

Hoy, enmarcado en la misma Fitur, pero edición 2024, se anunció en un desayuno con inversionistas, que el 15 de octubre entrará en operación el hotel de lujo Zemí, de 500 habitaciones, liderado por el empresario turístico Frank Elías Rainieri. El 11 de diciembre, la cadena Viva Wyndham Resorts prevé abrir la primera etapa de otro hotel, cuya fase tendrá 500 habitaciones.

En un panel sobre inversiones, Rainieri también anunció que el Grupo Puntacana -que preside- adquirió otra propiedad para hacer dos hoteles de lujo en Miches.

Rafael Blanco Canto, vicepresidente ejecutivo de Viva Wyndham Resorts, anticipa que el desarrollo turístico de este destino generará una “tremenda inmigración”.

“Hemos estado hablando con el departamento de planificación y de ordenamiento territorial del Ministerio de Turismo, que es muy importante planificar lo que yo llamo el ‘Miches todos’. Nosotros (el sector público-privado) tenemos que crear viviendas, crear servicios, para esa población que se va a estar trasladando allá”, dijo.

Mencionó, a modo de ejemplo, que, cuando la cadena hotelera que representa abrió hoteles en México, en una comunidad de entonces 30,000 habitantes, el gobierno mexicano comenzó a planificar. Hoy, la zona sobrepasa las 300,000 personas y se ha desarrollado “de una manera ordenada”.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/miches.png Infografía sobre el sector. (MINISTERIO DE TURISMO)

Rainieri, quien también preside el Grupo Puntacana, considera que es al sector privado que le corresponde hacer las inversiones inmobiliarias, toda vez que ya el gobierno diseñó el plan de ordenamiento territorial de la zona. Indicó que el crecimiento de Punta Cana no fue así, porque los empresarios no se atrevieron a invertir.

“El gobierno no está para invertir en viviendas; quien está llamado a invertir en viviendas somos nosotros, los empresarios”, dijo a sus pares presentes en el evento. “No tengamos miedo de invertir fuera de la capital. El país no se termina en la capital, y pocos empresarios han invertido en las zonas hoteleras”.

Reconoció que construir viviendas toma tiempo por la permisología, pero los empleados las necesitarán.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/miches-3.png Infografía sobre el proceso. (MINISTERIO DE TURISMO)

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/miches-4.png Infografía sobre los resultados. (MINISTERIO DE TURISMO)

Más allá de las viviendas

Rainieri contó que llegó a Miches entre 2006-2008. “Y me enamoré de Miches, era una zona muy bonita. Sabía que en algún momento iba a ser la extensión del destino Punta Cana”, evocó.

Se lanzó a adquirir una propiedad con 800 metros de playa y su plan era venderla. Se la ofertó a un grupo español, pero no se concretó. Lo entendió como “una señal” de que debía hacerse cargo de ese proyecto. Cambió sus planes de negocio y con su equipo comenzó a trabajar en Zemí, un hotel de lujo.

19.2 % Pobreza general en Miches 12 % Tasa de desempleo

"No tengamos miedo de invertir fuera de la capital. El país no se termina en la capital" Frank Elías Rainieri Presidente del Grupo Puntacana “

El empresario citó otros dos aspectos a considerar para el destino en el que ha puesto su dinero. El primero es la conexión El Seibo-Miches. “Porque hoy día, Miches, como pueblo, no tiene la capacidad de tener la población necesaria para crear los empleos necesarios de toda la zona”, dijo.

El segundo es la creación de un centro de estudio de turismo, para comenzar a preparar al personal de atención.

“Esas dos cosas sí le tocan al Estado”, observó.

Salvador Luque, director general de Fuerte Group Hotels -inversionista en un hotel de 1,000 habitaciones en Miches-, indicó que hay que pensar en que los empleados necesitan vivir bien, con sus familias, y hacer un proyecto de vida, asentándose en la zona.

“Por eso necesitan colegio, hospitales, supermercado; necesitan una serie de servicios”, dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/miches-2.png Infografía sobre atractivos turísticos de la provincia. (MINISTERIO DE TURISMO)

El gobierno estima que durante el proceso de inversión turística en Miches se generarán 24,692 empleos, se impactará el producto interno bruto (PIB) con 1,234 millones de dólares. Cuando entren los proyectos en operación, se generarán 16,600 empleos y habrá impacto anual en el PIB por 501 millones de dólares.

Compromiso oficial

Para apoyar las inversiones, el ministro de Turismo, David Collado, se comprometió hoy a hacer “todo lo posible” para que el desarrollo de Miches sea un modelo urbanístico de desarrollo turístico en la República Dominicana.

“A los inversionistas, a los fondos, a los bancos, les puedo decir que pueden invertir en Miches con toda seguridad”, afirmó.

En tanto que Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, dio su espaldarazo al desarrollo. “No tengo ninguna duda de que Miches va a convertirse en otro destino más importante, no solo para la República Dominicana, sino para toda la región, como es Punta Cana”, aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/imagen-de-whatsapp-2024-01-25-a-las-06.38.02-f2e13787.jpg Haydée Kuret de Rainieri, Adriana Cisneros y David Collado. (FUENTE EXTERNA)

Reconocimiento póstumo a Gustavo Cisneros



En el evento se entregó un reconocimiento póstumo a la trayectoria del empresario turístico venezolano Gustavo Cisneros, fallecido el 29 de diciembre del 2023, a los 78 años. El Grupo Cisneros también tiene inversiones hoteleras en Miches. La distinción la entregaron a la hija del fenecido, Adriana Cisneros, el ministro de Turismo y Haydée Kuret de Rainieri, del Grupo Puntacana. “Soñemos en crear una experiencia única que convierta a República Dominicana en el destino número uno de lujo en el Caribe, que podamos competir con las Maldivas, con las Seychelles”, dijo Adriana Cisneros tras recibir el reconocimiento.