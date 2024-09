Asonahores: Turismo dominicano enfrenta retos que debilitan su capacidad competitiva

Aún con el crecimiento exponencial del turismo dominicano de los últimos años, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expone que el sector atraviesa desafíos que debilitan su capacidad competitiva frente al resto de los destinos, por lo que considera muy necesario el mantenimiento de los incentivos para esta actividad productiva.

Comparando a la República Dominicana con su principal competencia que es México, Asonahores indicó que la planta hotelera dominicana no crece a pesar del aumento de turistas (+6 % anual) y la alta ocupación (cerca del 75 %), perdiendo competitividad frente a otras alternativas en el mercado.

Esto quiere decir, que, aunque el sector hotelero se encuentra estable, urge la construcción de más habitaciones para poder cumplir con la alta demanda de ocupación y la tendencia al alza de la llegada de turistas, así como la meta del gobierno de lograr la cifra de 20 millones de visitantes.

"Para lograr esta meta necesitamos ser competitivos, necesitamos inversiones hoteleras, y eso se logra a través de la ley de incentivos", expresó Simón Suárez, pasado presidente de Asonahores.

Continuando con las comparaciones, el actual presidente de Asonahores, David Llibre, indicó que el costo de estructura en el sector hotelero es 50 % menos en México que en República Dominicana.

"El costo eléctrico para nosotros es el segundo más alto y al equipararlo con otros países, al no ser productor de petróleo, pues definitivamente es un costo mucho más elevado", dijo.

Llibre agregó que para los hoteleros representa una carga importante el costo de alojamiento a los empleados. En República Dominicana se aloja al 43 % de la empleomanía, mientras que en México solo al 25 % porque los trabajadores disponen del transporte público que los conecta con sus comunidades.

Además, señaló que la tarifa diaria promedio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPar) de República Dominicana son las más bajas de la región: 30 % menos que en Quintana Roo, México.

A su vez, sostuvo que la conectividad del país es inferior a la de México y esto se evidencia en los vuelos.

México es superior en 2.1 % en vuelos directos y en 1.7 % en llegadas internacionales. Además, República Dominicana requiere más visados y tiene mayores tasas por avión en un 24 %, en comparación con México.

Otro punto de desventaja es que los boletos aéreos son elevados. "Mayor coste del billete en República Dominicana (43 %), mayor coste por kilómetros (+12 km), especialmente con Estados Unidos (60 % llegadas al Caribe)", precisó.

Llibre indicó que por realidades como estas surgió la Ley 158-01 sobre Fomento al Desarrollo Turístico y es necesario que las exenciones que provee al sector no sean tocadas en la reforma fiscal que impulsará el presidente Luis Abinader.

Aguie Lendor, vicepresidenta de Asonahores, destacó que sin esta ley el turismo dominicano no podría acercarse a los niveles competitivos y es lo que permite palear el alto costo de operación y hacer de las inversiones extranjeras en República Dominicana un negocio rentable.

Sin embargo, con gráficos en manos, Asonahores indicó que aún con los incentivos fiscales aplicados, República Dominicana no ha logrado mantener la posición competitiva frente a Jamaica y México, por lo que sería contraproducente su retiro.

Hoteleros pagan impuestos

La vicepresidenta de Asonahores, Aguie Lendor, hizo la acotación de que defender la ley de incentivos no es sinónimo de que las cadenas hoteleras no quieran pagar impuestos. De hecho, indicó que "los hoteles hoy en día pagan impuestos sobre lo que son las estadías, la ocupación, podemos decir que en el 2022 generamos una recaudación de más de 155,000 millones de pesos, esto significa 10 de cada 100 pesos que entraron". Además, puntualizó que "se estima que el turismo contribuyó con un total de US$ 22 mil millones a la economía dominicana en el 2022, equivalente al 19 % del PIB, cuando se contabilizan los efectos directos, directos e inducidos. Señaló que ese mismo año el sector generó 721,912 empleos, el 18 % del empleo total del país.