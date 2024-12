El Ministerio de Turismo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana recibieron la mañana de hoy con merengue y danza folclórica la llegada simbólica del visitante número 11 millones de este 2024, con la cual el país supera la meta trazada de atraer a más de un millón de visitantes adicionales al año pasado.

Con una amplia sonrisa, el canadiense Bruce Pirt y su familia agradecieron la cálida acogida con la que se encontraron al llegar desde Ottawa, Canadá, en el vuelo 830 de la aerolínea Air Transat, que llegó a las 11:30 de la mañana.

"Me casé hace 20 años en la República Dominicana, y hemos vuelto", manifestó emocionado al hablar en la tarima de recibimiento.

Su esposa, Kathryn Jennifer Curtis, manifestó que la República Dominicana es uno de sus destinos preferidos, al que acuden constantemente porque en Canadá hace mucho frío, y prefieren viajar en las vacaciones a disfrutar del clima y de la calidez humana.

La pareja viajó acompañada de sus hijas, Melissa Jane Pirt y Anna Wyn Pirt.

El ministro de Turismo, David Collado, agradeció a la familia por seguir escogiendo a la República Dominicana como su opción preferida para viajar.

Resaltó que tras alcanzar nuevamente una cifra récord, la República Dominicana se encamina a ser una potencia turística en la región.

Al hablar con los asistentes y la prensa, manifestó que este diciembre se estaría superando la meta de llegadas aéreas, con alrededor de 860,000 en solo un mes, cuando el promedio es de 700,000 llegadas aéreas, lo que impacta positivamente al valor agregado del turismo y, por ende, a la economía dominicana.

El funcionario manifestó que este 2024 cerrará con el hito de dos acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos y Argentina, lo que podría proyectar una mayor llegada de turistas, a través de la reducción en los boletos aéreos.

El ministro explicó que para el próximo año la meta trazada por el presidente Luis Abinader es de 12.5 millones de visitantes.

Los congratulan con una estadía gratis



El chairman of the board de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, anunció a la familia Pirt que, por representar la marca histórica de 11 millones de visitantes (y ser el número 5 millones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana), tendrá una semana gratis de alojamiento en el complejo hotelero The Westin Puntacana & Resorts, filial de la compañía, en su próxima visita al país.