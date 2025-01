Palladium Hotel Group anuncia renovaciones este 2025 en su hotel de Bávaro

Palladium Hotel Group anunció este viernes que el proceso de renovación en el Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa se completará a finales del 2025.

Según una nota de prensa, como parte de esta transformación, el resort incorporará el programa VIP para familias, "Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts", que hasta ahora solo estaba disponible en México.

Además, el grupo hotelero, destacó que Grand Palladium Select Bávaro formará parte de la exclusiva Grand Palladium Select Collection, una selección de los mejores hoteles de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts, con servicios e instalaciones privilegiadas.

Dijo que este proyecto está previsto para finales de 2025, reforzando la propuesta de lujo y exclusividad del grupo en el destino.

Estas iniciativas consolidan el compromiso de Palladium Hotel Group con Punta Cana como un destino clave, mejorando la experiencia de sus huéspedes con instalaciones de alta gama y servicios diferenciados.

De acuerdo con un informe de las ejecutorias del año pasado, Palladium destacó la iniciativa "4 Causes to Take Action", que ha colaborado ya con 92 ONG, movilizado a 1,220 voluntarios y beneficiado a más de 4,310 personas en Europa y República Dominicana.

A lo largo de 2025, este proyecto se extenderá a todos los destinos de América en los que opera el grupo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/84fa7618-4514-4dcb-b1ae-9a5e924f3cba.jpg Abel Matutes Prats, presidente de Palladium Hotel Group. (FUENTE EXTERNA)

Para el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, "en 2023, el grupo ya alcanzó un importante hito, entrando en la élite de las compañías hoteleras que superan los 1.000 millones de facturación. En 2024 hemos consolidado ese logro, creciendo a doble dígito, y comenzamos el año con previsiones positivas, que esperamos nos permitan afianzar de manera sólida nuestro modelo empresarial, basado en una estrategia de crecimiento saludable y rentable, buscando siempre ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia única e inolvidable".

De su lado, Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, destacó: "Empezamos un 2025 con unas expectativas muy positivas, con importantes proyectos, y la intención de expandir nuestro horizonte de crecimiento en destinos clave, como el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Dijo que trabajan para fortalecer las alianzas estratégicas que mantienen con partners y propietarios, y el de establecer nuevas relaciones, que faciliten dicho crecimiento.