El Pueblo de los Pescadores renace con la inversión de RD$293.6 millones del Gobierno

Las autoridades dominicanas inauguraron ayer la reconstrucción del Pueblo de los Pescadores en Las Terrenas, de la provincia Samaná, un emblemático espacio turístico y comercial que ha sido completamente renovado tras quedar reducido a escombros por un incendio en 2021, el segundo que ha afectado la zona en los últimos 10 años.

La obra, que requirió una inversión de 293.6 millones de pesos, busca devolver a la comunidad y al sector turístico un punto de referencia en la provincia de Samaná.

El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Turismo, David Collado, encabezó el acto de inauguración, resaltando que esta infraestructura es parte de un plan de inversión del Gobierno que asciende a 1,388 millones de pesos en Samaná.

Un espacio renovado

El nuevo Pueblo de los Pescadores cuenta con 10 módulos de venta para comida y bebida, baños compartidos y áreas de servicio para los comerciantes.

Además, en los 4,390 metros cuadrados intervenidos, se han instalado avanzados sistemas de detección y supresión de incendios, incluyendo bombas de agua y mecanismos de seguridad en las cocinas, medidas que antes no existían en el lugar y que buscan prevenir futuros siniestros.

Como parte de este compromiso, Abinader anunció que la próxima entrega será el Malecón de Samaná, cuya remodelación estará lista en menos de un mes.

"Hay un antes y un después muy contundente", resaltó el ministro de Turismo David Collado en el acto de inauguración de la obra, quien resaltó que la infraestructura en Las Terrenas forma parte de una inversión pública de 1,388 millones de pesos del Gobierno en la provincia de Samaná.

Vista aérea del Pueblo de Pescadores de Las Terrenas en Samaná. El remodelado Pueblo de Pescadores en Las Terrenas. El presidente Luis Abinader corta la cinta que deja inaugurado el Pueblo de Pescadores.

Prevención sobre los incendios

Las Terrenas ha sido un municipio vulnerable a los incendios: fallos eléctricos, escapes de gas y negligencias han hecho sucumbir a infraestructuras comerciales débiles que no suelen estar preparadas para este tipo de siniestro.

En ese sentido, el coronel Carlos Manuel Santos, miembro del Cuerpo de Bomberos de Las Terrenas, explicó que iniciarán un proceso de inspección para asegurar que los inmuebles entregados cuenten con estrictas medidas de seguridad.

"Vamos a estar un poco fuertes en la calle: todo aquel empresario dueño de restaurantes y hoteles que tenga algún problema en su inmueble tendrá que corregirlo inmediatamente, de lo contrario, vamos a proceder a clausurarle su establecimiento", manifestó.

Explicó que el Cuerpo de Bomberos de Las Terrenas ha mejorado poco a poco sus condiciones para agilizar su capacidad de respuesta, gracias a la instalación de ocho hidrantes que suman más de 3,500 galones de aguas adicionales a la toma de agua de cisternas y ríos, así como la ampliación de nuevas unidades de camiones.

"Sin agua, cualquier incendio se nos podía salir de control. Ahora podemos garantizarle en un 85 % de que los incendios van a ser controlados", afirmó.

En espera de más detalles

Antiguos propietarios de comercios consultados por Diario Libre expresaron estar a la espera de que se conozcan cuándo y cómo van a poder operar, ya que aún no reciben está información.

"Estamos a la espera de las autoridades y lo vemos bien, es una construcción más fuerte", manifestó Licelot Emmanuel, dueña de un restaurante italiano que, hasta entonces, no ha podido operar a la espera de ser reubicada. "No hemos hecho nada porque no queríamos invertir en otro lado y luego aquí", agregó.

Barry Naipaul, un propietario canadiense que reside desde hace más de 12 años en Las Terrenas y sufrió los incendios del 2021 y el 2012 en esta plaza, tampoco ha retomado su negocio de surfing y, mientras espera a ser informado de cuáles serán las nuevas condiciones, dice que se ha dedicado a los bienes raíces para mantenerse.

La gobernadora de Samaná, Teodora Mullix Geraldino, explicó a la prensa que no todos los antiguos dueños de negocios que estaban en la plaza del Pueblo de los Pescadores serán "necesariamente" los que la vuelvan a ocupar, ya que la obra ahora es propiedad del Estado dominicano y hay unos requisitos que deberán cumplir para estar allí.

En esto concordó el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban. "Quienes operen aquí serán inquilinos bajo una normativa que se va a dar a conocer en los próximos días, pero ya eso es una responsabilidad del Ministerio de Turismo, con una comisión que se ha creado para esos fines".

Rosa Grandell, una propietaria que tenía un negocio en la plaza desde 1984, mantiene la esperanza de que a ella le devuelvan el local que le ha costado "su sangre y sudor", así sea como coarrendataria.

"Primero, espero que nos lo entreguen, que respeten las concesiones que teníamos cada quien y ya luego, sobre la marcha, se hablará con Turismo de cuáles son sus condiciones ", manifestó.