Rafael Nadal y Meliá inaugurarán hotel ZEL Punta Cana

La exclusiva marca hotelera ZEL, creada por el legendario tenista español Rafael Nadal y Meliá Hotels International, ha llegado a la República Dominicana con la apertura de ZEL Punta Cana, su primer resort en el Caribe. Los huéspedes podrán disfrutar de una experiencia única que combina el estilo de vida mediterráneo con el encanto tropical de Playa Bávaro.

Ubicado a menos de 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, ZEL Punta Cana cuenta con 190 habitaciones inspiradas en la naturaleza, incluyendo suites con acceso directo a la piscina y amplias terrazas diseñadas para la relajación y el bienestar. Este resort todo incluido ofrece una propuesta diferenciada, enfocada en la comodidad, el deporte y la conexión con el entorno natural.

En el marco de esta inauguración, el legendario tenista español Rafael Nadal expresó su entusiasmo por el crecimiento de la marca y su asociación con Meliá Hotels International y su CEO, Gabriel Escarrer:

"Este es un proyecto donde necesito ir con alguien que sepa lo que hace y no tengo mejor compañero de viaje que Meliá y Gabriel. Para mí es una oportunidad de aprender y también de desarrollar. Aprender de los mejores es una gran ilusión y ser capaces de aportar mi granito de arena me motiva muchísimo. Ahora que mi carrera profesional ha terminado definitivamente, tendré más tiempo para dedicarme a este proyecto que me apasiona."

Nadal también compartió su visión a largo plazo:

"Me encantaría que dentro de 10 años estuviéramos hablando de una marca que ha crecido, pero lo más importante es ofrecer algo lo suficientemente bueno y atractivo para que los turistas se lleven una gran experiencia. Si hacemos las cosas bien, los frutos vendrán después."

Con la apertura de ZEL Punta Cana, la marca sigue su ambicioso plan de expansión global, que contempla más de 20 hoteles en los próximos cinco años en destinos clave de Europa, América, Medio Oriente y Asia. La llegada de ZEL a la República Dominicana marca un hito en su crecimiento y posiciona al país como una de las principales apuestas de esta innovadora propuesta hotelera.

