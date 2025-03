Las recaudaciones por tarjeta de turismo crecen 3.4 % a febrero 2025

La tarjeta de turismo se les cobra a todas las personas a las que no se les requiere visa para entrar al país. En la foto, un pasajero llega al Aeropuerto Internacional de las Américas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En los primeros dos meses del año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó 1,015 millones de pesos por las tasas de tarjeta de turismo –una retención de diez dólares para los visitantes turísticos que no necesitan visa consular–, para un aumento de 3.4 % en enero-febrero de este año, cuando las recaudaciones ascendieran a los 982.2 millones de pesos.

Solo en febrero, la recaudación de este impuesto fue de 569.1 millones de pesos, 6.5 millones de pesos más que los 562.6 millones de pesos que la entidad recaudadora registrara en el mismo período del año pasado, para un crecimiento de 1.1 %.

En enero –mes con mayor afluencia de visitantes por el clima y por festividades de Año Nuevo y Día de Reyes–, la recaudación fue mayor, de 6.4 %, pasando de 419.5 millones de pesos en enero del 2024 a 446.4 millones de pesos en enero del 2025.

Esto sumó 26.9 millones de pesos adicionales en comparación con el año pasado.

Aunque las recaudaciones por este concepto se mantienen positivas, lo colectado por la DGII en los primeros dos meses de este año se encuentra 5.5 % por debajo de las estimaciones estatales, que habían proyectado ingresos de 1,074.7 millones de pesos por las tarjetas de turismo.

Para febrero–un período en el que se estabiliza la temporada alta de visitantes durante invierno–, las autoridades esperaban recaudar 8.3 % más, para alcanzar 620.3 millones de pesos. La recaudación efectiva al finalizar el mes fue de 562.6 millones de pesos.

Reembolsos a los dominicanos

Al respecto, el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella explicó que en la disminución de las recaudaciones podría influenciar, entre otros factores, el hecho de que más dominicanos no residentes en el país están solicitando a Impuestos Internos la devolución de esta tasa.

Recordó que las líneas aéreas siguen recibiendo el pago de la tasa de todos los pasajeros, sin diferenciar entre un dominicano y un extranjero.

Explicó que la JAC sigue a la espera de que el Tribunal Superior Administrativo emita un fallo sobre la sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por las aerolíneas en el 2023.

Para ese año, las aerolíneas alegaban que carecían de las herramientas en sus sistemas de boletería electrónicos para evitar hacer la retención a los dominicanos no residentes, pero sí aplicar la tasa a los visitantes extranjeros.

“Hay una solicitud al Congreso de evacuar una sentencia, si eso es legalmente viable o no. Todavía estamos esperando eso, si hay una orden judicial que no lo pueden seguir cobrando las líneas aéreas, tendríamos que buscar otro mecanismo”, precisó Porcella. Reiteró que se siguen buscando las vías para que no se les cobre esa tasa por tarjetas de turismo a los que son dominicano.

De igual manera, indicó que en la fluctuación de esta tasa al alza en los próximos meses podrían incidir los acuerdos más recientes que la República Dominicana ha firmado para la eliminación del visado dominicano a países como Colombia, Jamaica y Perú, entre otros.

Sin el visado, estos países pasarían a pagar la tasa por tarjeta de turismo, manteniendo el ritmo de las recaudaciones por este concepto.