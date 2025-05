El director del IDAC afirma que el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos del AILA no funciona

Fotografía de archivo de la fachada del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, admitió este jueves 8 de mayo que el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) del AILA no está funcionando. ( DIARIO LIBRE )

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, admitió que el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) presenta fallos desde hace meses, pero su reemplazo aún no ha sido ejecutado, a pesar del impacto que ha tenido en las operaciones aéreas durante condiciones climáticas adversas.

"El equipo, en uno de sus dos componentes —horizontal y vertical—, definitivamente no funciona. Lo correcto para no comprometer las operaciones es hacer una sustitución completa", afirmó Rodríguez, quien explicó al programa el Sol de la Mañana que el nuevo sistema ya fue incluido en el plan de compras de este año, aunque no dio fecha exacta para su adquisición o instalación.

Este sistema de navegación terrestre es clave para facilitar aterrizajes seguros, al proporcionar a las aeronaves guías precisas tanto en el plano horizontal (alineación con la pista), como en el vertical (ángulo de descenso), especialmente durante la noche, niebla densa o lluvias intensas.

Su mal funcionamiento ha provocado cancelaciones y desvíos de vuelos, principalmente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).

Rodríguez reconoció que el fallo en el ILS "viene presentándose desde hace un tiempo", pero no precisó desde cuándo.

Al ser cuestionado sobre si esto ameritaba una respuesta de emergencia, respondió que el IDAC está "dando el carácter" a la situación, pero sin clasificarla formalmente como tal. "Nosotros tenemos radar, VOR, equipamiento, protocolos... y estamos garantizando que el sistema funcione correctamente".

¿Falta de supervisión?

El director del IDAC fue enfático en señalar que la supervisión del ILS es responsabilidad directa de la institución que encabeza. "Los equipos de navegación aérea son responsabilidad del IDAC", dijo.

La omisión en la detección oportuna del fallo sugiere, sin embargo, un vacío de supervisión técnica, justo en uno de los aeropuertos más importantes del país.

Un desafío para la seguridad y la eficiencia

Aunque Rodríguez aseguró que el resto de los sistemas de navegación —como el radar y el VOR— funcionan correctamente. Admitió que el ILS es insustituible para garantizar aproximaciones de precisión. "Lo ideal es que todos los equipos estén funcionando de manera simultánea", señaló.