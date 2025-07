¿República Dominicana tiene una oportunidad de recuperar las llegadas de turistas ingleses?

Aunque tras la pandemia los viajeros ingleses incrementaron sus visitas al país, el reto es alcanzar las cifras de los 90, cuando en varias ocasiones se recibió a más de 200,000 de estos apetecidos turistas.

La pregunta tiene sentido en un contexto muy particular: el creciente descontento de los viajeros de Inglaterra con uno de sus destinos tradicionales favoritos, las Islas Canarias. La aplicación de una tasa turística en municipios como Mogán, en Gran Canaria, ha provocado críticas, cancelaciones de reservas y advertencias de abandono del destino.

Mientras tanto, la República Dominicana registra una recuperación sostenida en las llegadas de turistas ingleses tras la pandemia, y reúne condiciones que la posicionan como una alternativa atractiva y competitiva en el Caribe.

Con casi 190,000 visitantes ingleses en 2024, el país no ha vuelto aún a los picos de los años 90 y 2000, pero muestra un repunte el cual podría acelerarse en el contexto actual.

Canarias bajo presión

En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Mogán aprobó una tasa de 0.15 euros diarios por persona. Aunque inicialmente fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el 27 de ese mismo mes, el tribunal levantó la suspensión, y la medida sigue en vigor, según confirmó el propio fallo judicial.

La decisión no pasó desapercibida entre los ingleses. Medios como The Mirror y The Sun difundieron testimonios de viajeros que denunciaron el incremento de costos.

"Antes me encantaba España, pero no he vuelto desde que pusieron el impuesto turístico", dijo un viajero de esa nación. Otros afirman que unas vacaciones en Canarias ahora cuestan "hasta 2,000 libras por semana", lo que califican como un castigo al turismo de bajo coste.

Sin tasas y con todo

Frente a esa percepción negativa, la República Dominicana ofrece una propuesta clara: no aplica tasas turísticas adicionales y su modelo de resorts "todo incluido" elimina sorpresas en los costos.

Además, la tasa de cambio favorece a los ingleses: una libra esterlina se cambia por más de 80 pesos dominicanos, lo que equivale a más valor por su dinero comparado con el euro o el dólar.

La conectividad aérea también es favorable: British Airways opera tres vuelos semanales desde Londres Gatwick a Punta Cana, mientras que TUI Airways suma hasta 10 vuelos desde Gatwick y Manchester.

A partir de junio de 2026, también conectará Belfast con Punta Cana. Otros vuelos cubren la misma ruta con escalas y es una de las más demandadas.

Reto: picos de los 90

Durante los años 90 y 2000, la República Dominicana vivió sus mejores momentos en términos de llegada de turistas de Inglaterra.

El primer gran pico se produjo en 1997, con 216,790 llegadas de turistas de ese país.

Esta tendencia se consolidó con fuerza hasta alcanzar su punto más alto en 2006, con 242,559 visitantes. En 2007 y 2008 se mantuvieron cifras elevadas, con 225,157 y 216,130 llegadas, respectivamente, reflejando el sostenido interés de ese mercado por el destino caribeño.

Tras un periodo de descenso, las cifras comenzaron a recuperarse en la última década.

En 2022, Dominicana recibió 188,063, turistas ingleses por vía aérea, una cifra la cual representó una súper recuperación tras la pandemia, y superó incluso los niveles pre-COVID 19.

Aunque en 2023 hubo un leve descenso a 172 ,063, el año 2024 marcó una nueva recuperación con 182,757 visitantes, lo que representó un aumento de alrededor del 6 % respecto al año anterior.

10 Estadía promedio de los turistas ingleses. El 70 % de ellos viaja a través de turoperadores o agencias de viajes.

Durante el primer trimestre de 2025, los oriundos de Inglaterra lideraron las llegadas aéreas desde Europa, confirmando la tendencia al rescate de este mercado clave. Estos datos posicionan al país cerca del umbral de las 200,000 llegadas anuales, un objetivo alcanzable si se aprovechan las condiciones actuales del mercado europeo.

En el primer trimestre de 2025, los turistas ingleses lideraron las llegadas aéreas desde Europa.

Este comportamiento demuestra una estabilidad creciente y abre la posibilidad de que el país vuelva a superar los 200,000 visitantes anuales desde ese territorio.

Más que sol y playa

A diferencia de las Islas Canarias, donde predomina el turismo de sol y playa, la República Dominicana ofrece una experiencia más diversa.

Desde la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad, hasta el ecoturismo en Los Haitises, el senderismo en Jarabacoa o las costas vírgenes de Samaná, de esta forma los viajeros encuentran en el país una propuesta cultural y natural más rica, a un costo accesible.

Gastan más que el promedio El ministro de Turismo de la República Dominicana , David Collado, ha destacado reiteradamente el interés del país en recuperar el mercado inglés. Entre otros datos ha resaltado que el 70 % de los turistas ingleses llega a través de turoperadores y agencias de viajes, profesionales responsables de conectar a los viajeros con el país, y que tienen una estadía promedio de 10 noches. Además, generan un 50 % más en ingresos y bienestar, comparados con el turista promedio. Collado asiste siempre con una gran agenda a la World Travel Market de Londres, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo.