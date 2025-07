Guías turísticos anuncian huelga nacional para este martes por 24 horas

La Asociación de Guías Turísticos de la República Dominicana anunció este lunes una huelga nacional que iniciará a las 6:00 de la mañana de este martes 22 de julio y se extenderá por 24 horas, concluyendo el miércoles 23 a la misma hora.

Samuel de la Rosa Figueroa, presidente del gremio, informó que la protesta responde a "arbitrariedades cometidas por el Ministerio de Turismo", las cuales —según denunció— afectan directamente el ejercicio y la dignidad de la profesión de guía turístico.

"Aquí anda todo manga por hombro, todo es un caos, un desorden y una anarquía, que cualquiera creería que no existe un Ministerio de Turismo en este país", expresó el dirigente gremial.

Uno de los puntos más sensibles, según De la Rosa, es la desprotección de los turistas en excursiones que no cumplen con los estándares legales. Recordó el accidente ocurrido en el cruce de Domingo Maíz, donde el Estado dominicano tuvo que cubrir todos los gastos médicos y funerarios, ya que la excursión implicada no contaba con un guía autorizado ni con respaldo de seguros.

Afirmó que cuando el Estado asume esos gastos lo hace con recursos públicos, afectado indirectamente a todos los ciudadanos, incluyendo a los propios guías turísticos, quienes —recordó— también son parte del aparato estatal.

Te puede interesar Hallan sin vida a guía turístico desaparecido tras crecida del río Blanco, en Monseñor Nouel

Usurpación de funciones y caos en el sector

De la Rosa también denunció la usurpación de las funciones de los guías y turoperadores , indicando que personas no calificadas están desempeñando esos roles sin formación ni autorización legal, lo que compromete la calidad del servicio y la seguridad de los visitantes. "Ese desorden pone en riesgo la sostenibilidad del turismo dominicano", advirtió.

Recordó que el paro incluye la suspensión total de actividades por parte de las guías en todo el territorio nacional. Paralelamente, se llevará a cabo una rueda de prensa a las 10:00 de la mañana en el Parque Colón, en Santo Domingo, desde donde partirá una marcha por la calle El Conde, avenida Bolívar y la calle 30 de Marzo, hasta llegar a las oficinas gubernamentales Profesor Juan Bosch, donde funcionan diversas dependencias del Ministerio de Turismo (Mitur).

"En esa rueda de prensa vamos a exponer todas las situaciones que afectan a la sociedad turística. Porque no se trata solo de los guías: el turismo en su conjunto está en peligro, debido a la dejadez de las autoridades, que se comportan como si no tuvieran responsabilidades ante el pueblo que les paga con sus impuestos", sostuvo.

Respaldo de otros sectores

El presidente de la asociación informó que el Sindicato de Capitanes y Marinos de Bayahíbe y zonas aledañas también se sumará a la huelga. Este grupo exige la firma de un acuerdo de condiciones laborales que, hasta la fecha, ha sido postergado por las autoridades. "Solo los han hecho perder el tiempo", lamentó.

En cuanto al manejo estadístico del turismo, De la Rosa criticó que se estén inflando las cifras: "Están contando como turistas a las personas que llegan en cruceros cada vez que hacen escalada, aunque visiten varias islas. Incluso, están sumando a los dominicanos ausentes que regresan al país", denunció.

Sobre el rechazo de otras entidades del sector turístico, fue tajante: "Estén de acuerdo o no, eso no detendrá la huelga. Los hoteleros no tienen nada que ver con las excursiones, salvo aquellos que también son turoperadores".

Cuestionó la postura de algunos sectores empresariales: "¿Qué dirían esos hoteleros que también son turoperadores cuando los usurpadores les arrebatan a los turistas y los dejan sin nada?"

En ese sentido, criticó a Asonahores —la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana— al afirmar que "anda buscando pescar en río revuelto", en lugar de apoyar soluciones reales a los problemas del sector.

"Solo Dios detiene esta huelga"

De la Rosa recordó que han hecho múltiples gestiones para entablar un diálogo con las autoridades, desde el inicio del gobierno de Luis Abinader, pero no han sido escuchados.

"Ahora, cuando ya decidimos actuar, quieren llamar al diálogo. Pero ya está bueno", sentenció.

Finalmente, afirmó que el gremio está dispuesto a dialogar, pero solo después de llevar a cabo la protesta.

"Nosotros podemos hablar, pero después de que pase la huelga. Esta manifestación solo la detiene Dios", concluyó.