Conadis y autoridades provinciales de Pedernales coordinan acciones para turismo accesible

El Conadis y las autoridades de la provincia se reunieron para desarrollar acciones para el turismo accesible en Pedernales. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz, sostuvo un encuentro con Augusto Velázquez, senador de la provincia de Pedernales, la gobernadora provincial Edirda De Oleo y el alcalde Alfredo Francés para definir y coordinar acciones conjuntas que garanticen la accesibilidad en espacios turísticos de la provincia, con el propósito de promover un turismo inclusivo y accesible.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos que realiza el Conadis en el marco del programa Bandera Azul, el cual trabaja para evaluar segmentos de playas ubicados en destinos turísticos para la obtención de una certificación internacional.

En el encuentro, Metz expresó que su objetivo es que ninguna persona quede excluida de disfrutar los atractivos naturales del país.

A través de un comunicado de prensa, señaló que "estamos comprometidos con avanzar hacia un turismo accesible que represente con dignidad a todos los ciudadanos, sin importar su condición".

Programa Bandera Azul

Explicó que durante las evaluaciones de accesibilidad llevadas a cabo por el programa Bandera Azul se toman en cuenta una serie de criterios fundamentales que aseguran una experiencia segura y digna para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad.

Entre los elementos requeridos se encuentran: baño accesible, silla anfibia, rampa y pasarela de acceso, palapa o chiringuito adaptado, señalización adecuada, parqueo accesible y una cadena continua de accesibilidad desde el ingreso hasta las instalaciones, todo en condiciones que garanticen el desplazamiento sin barreras.

El cumplimiento de estos estándares no solo representa un compromiso con los derechos humanos, sino que fortalece el posicionamiento del país como un destino que apuesta por un turismo responsable e inclusivo.

"Desde el Conadis se reiteró el interés de continuar apoyando técnicamente a las autoridades locales y al sector turístico para que cada vez más playas y espacios recreativos puedan cumplir con los requisitos de accesibilidad y ser disfrutados por todas las personas, sin distinción", subrayó.