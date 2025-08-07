Frank Rainieri plantea diversificar la oferta turística y regular hospedaje de renta corta

El empresario Frank Rainieri abogó por la necesidad de agilizar los procesos migratorios en puertos y aeropuertos para mejorar el turismo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El empresario turístico Frank Rainieri presentó este jueves en el Palacio Nacional una serie de propuestas estratégicas orientadas a fortalecer el desarrollo del turismo, con especial énfasis en la diversificación de la oferta, la mejora de infraestructuras y la solución a problemáticas que afectan la experiencia de los visitantes.

Rainieri presentó en el evento, que encabezó el presidente Luis Abinader, las propuestas del sector turismo como parte de la estrategia Meta RD 2036.

Planteó la creación de un Plan Estratégico de Turismo enfocado en la diversificación del producto turístico nacional, con el objetivo de atraer nuevos segmentos de mercado y aumentar el gasto promedio de los turistas en el país.

Asimismo, destacó la necesidad de regular los hospedajes de corta estadía, establecer normas claras para la recolección y disposición del sargazo, así como ejecutar un programa nacional de mejoramiento vial, ante el crecimiento acelerado del número de habitaciones hoteleras en distintas regiones.

"Hay que organizar a nuestros artesanos y apoyarlos para que puedan suplir de manera formal a los turistas con productos y bisutería local. Tenemos que crear las condiciones para que el turista gaste más cuando nos visita", expresó Rainieri, subrayando la importancia del encadenamiento productivo con sectores como la artesanía.

Otras sugerencias

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de agilizar los procesos migratorios en puertos y aeropuertos, lo que contribuiría a mejorar la experiencia de llegada y salida de los visitantes internacionales.

Rainieri también planteó la actualización de la oferta formativa profesional, con el objetivo de capacitar al capital humano que requiere el sector, así como la implementación de un plan de ordenamiento territorial que garantice un desarrollo turístico sostenible.

Sobre el sargazo

El empresario advirtió que el sargazo se ha convertido en una plaga que está afectando la ocupación hotelera y debe enfrentarse con políticas concretas y coordinadas.

Finalmente, enfatizó la urgencia de solucionar el estado de las carreteras, especialmente en zonas turísticas de alta densidad, para garantizar una movilidad segura y eficiente entre polos turísticos.

