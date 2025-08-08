Aerodom explica el funcionamiento del servicio de "shuttle" en el AILA tras quejas

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) recalcó hoy el funcionamiento del servicio de transporte tipo shuttle habilitado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), luego de que usuarios se quejaran por tener que trasladarse a pie con sus maletas desde los parqueos remotos hasta la terminal aérea.

El servicio fue implementado por los trabajos del proyecto de expansión del estacionamiento del aeropuerto, que actualmente se encuentra en su fase final.

Ante las quejas de los viajeros, quienes aseguran que, a pesar del servicio anunciado, no encontraron transporte disponible, el director de Comunicaciones de Aerodom, Luis José López, habló sobre el funcionamiento del servicio y aclaró a cuáles zonas del aeropuerto le aplica.

"Sé que en las redes se habla del servicio shuttle y puede que haya generado confusión al entender que todo lo que no sea el lote principal tiene que trasladarse en el minibús, pero la realidad es que no", añadió.

De acuerdo con López, los lotes que están fuera del entorno aeroportuario requieren del servicio de minibús para transportar a los pasajeros desde y hacia la terminal. Específicamente, mencionó los espacios denominados JJ Roca y el área del hotel integrado al aeropuerto como zonas donde el servicio opera activamente.

Caminando con maletas

Uno de los reclamos se realizó este viernes por un usuario de Instagram, quien publicó un video caminando con su equipaje rumbo a la terminal.

"Está correcto que Aerodom, en momentos de alta demanda, busque alternativas con los parqueos de larga duración como el que ha habilitado en un área fuera de la terminal. Pero está 'cañón' arrancar a pie y con maletas, como me sucedió a mí y a otros hoy, desde uno de los lotes remotos de estacionamiento que han dispuesto para los vehículos", escribió.

Otro usuario también escribió sobre su experiencia en la misma publicación: "Eso es increíble, yo casi pierdo un vuelo por eso".

Sin embargo, también surgieron comentarios positivos. "En dos ocasiones que he usado el parqueo, nos ha recogido un minibús; dura mucho, sí, pero llega", comentó otra viajera.

Ante la situación, Luis López explicó que el usuario se estacionó en el área Técnica, la cual, según aclaró, no requiere el uso del shuttle debido a su cercanía con la terminal.

"El servicio shuttle sí está disponible, pero para ese espacio en específico donde él se estacionó (estacionamiento del área Técnica) no se requiere, porque, insisto, es una distancia de 100 o 200 metros, no más de ahí, y caminando en dos o tres minutos se puede llegar al edificio terminal. Es la misma distancia que si se estacionara en el lote principal", dijo.

Asimismo, señaló que cada vez que se utiliza ese lote, las personas llegan caminando hasta el edificio de la terminal.

Proyecto de expansión concluido

El vocero de Aerodom afirmó a DiarioLibre que el proyecto de expansión del parqueo principal ya está finalizado, y solo están pendientes ajustes técnicos en el sistema de operación.

"Espero, a partir de la próxima semana, no seguir necesitando, salvo en temporada muy alta, esos lotes remotos, porque ya está concluido el proyecto de expansión del estacionamiento", adelantó.