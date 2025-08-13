De República Dominicana a Argentina: Nadal y Meliá amplían su cadena ZEL con siete nuevos hoteles

Fotografía de archivo de Gabriel Escarrer (izquierda), CEO de Meliá Hotels International, y el legendario tenista español, Rafael Nadal. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno argentino anunció que el extenista español Rafael Nadal, en alianza con el grupo hotelero Meliá Hotels International, desarrollará siete hoteles de lujo en Argentina bajo la marca ZEL, una propuesta que combina el estilo de vida mediterráneo con experiencias turísticas exclusivas.

"Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International", informó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Los nuevos hoteles, de la marca ZEL, ya tienen presencia internacional en destinos como Mallorca, Tossa de Mar (España) y Punta Cana, en la República Dominicana, donde se inauguró el primer resort del Caribe en marzo de 2025.

Scioli destacó que esta inversión refleja el interés creciente por parte de figuras internacionales como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un referente como Rafa Nadal, ahora convertido en empresario turístico.

Aunque el Gobierno no brindó mayores detalles, medios locales anticiparon que los siete hoteles se construirán en ubicaciones estratégicas:

El Calafate, Bariloche y Ushuaia (Patagonia)

(Patagonia) Iguazú, Posadas y Salta (norte argentino)

(norte argentino) Mendoza, en la región cuyana.

Estos nuevos desarrollos se sumarán a los cinco hoteles que Meliá ya opera en el país.

ZEL ya debutó en el Caribe con un resort en Punta Cana

La marca ZEL, creada por Nadal y Meliá, inauguró su primer resort caribeño en Punta Cana en marzo de 2025, marcando un paso clave en su plan de expansión internacional.

El complejo cuenta con 190 habitaciones —incluidas suites con acceso directo a piscinas privadas— y ofrece una experiencia todo incluido enfocada en el bienestar, la actividad física y el contacto con la naturaleza.

Con esta apertura, ZEL refuerza su posicionamiento global y su estrategia de crecimiento, que contempla más de 20 hoteles en los próximos cinco años en destinos clave de Europa, América, Medio Oriente y Asia.

En el marco de esta inauguración, el legendario tenista español Rafael Nadal expresó su entusiasmo por el crecimiento de la marca y su asociación con Meliá Hotels International y su CEO, Gabriel Escarrer:

" Este es un proyecto donde necesito ir con alguien que sepa lo que hace y no tengo mejor compañero de viaje que Meliá y Gabriel. Para mí es una oportunidad de aprender y también de desarrollar. Aprender de los mejores es una gran ilusión y ser capaces de aportar mi granito de arena me motiva muchísimo. Ahora que mi carrera profesional ha terminado definitivamente, tendré más tiempo para dedicarme a este proyecto que me apasiona".