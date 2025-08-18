Collado pasa balance a su gestión en el Ministerio de Turismo; acuerda plan con empresarios

David Collado sostuvo una reunión con los principales representantes del sector este lunes. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Turismo, David Collado, sostuvo una reunión este lunes con más de 30 representantes del sector turístico, entre ellos miembros de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), con el objetivo de pasar balance a su gestión y acordar un plan de trabajo conjunto para el próximo año.

"Hemos pasado balance a lo que hemos hecho en estos últimos cinco años; estamos totalmente satisfechos de lo que hemos hecho. Hemos trabajado con pasión y con transparencia", manifestó.

En ese encuentro, el funcionario también los principales puntos a revisar junto con los empresarios (entre los que se encontraban la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor y el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri), quienes están interesados en seguir atrayendo más inversiones y en el desarrollo de ofertas turísticas complementarias que, consecuentemente, aumenten el gasto de los turistas durante su estadía en el país.

En ese sentido, Lendor, indicó que la inversión realizada para aumentar la oferta turística en varias regiones del país incentivará a la diversificación del turismo.

"Ahí vemos a Cabarete con el surfing, apostamos a Santiago con turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones, en inglés) y turismo médico; Santo Domingo con turismo histórico, religioso y de convenciones", subrayó Lendor, citando algunos ejemplos.

Aguie Lendor (izq.), David Collado (centro) y Frank Rainieri (der.) sostuvieron una reunión con el ministro y otros representantes de la industria turística este lunes.

"Apostando a cada una de nuestras regiones es también amplificar la oferta que tenemos que deseen todo tipo de turistas, y sobre todo el encadenamiento que se va a ir produciendo y en la manera en la que vamos a ir ejerciendo nuestro rol como motor de la economía", agregó.

En tanto, Rainieri coincidió con Lendor en su lineamiento, y remarcó el interés del sector por consolidar su senda de crecimiento tras su recuperación de la crisis sanitaria y económica del 2020, y definió la reunión como exitosa.

"Hasta ahora hemos estado trabajando en crecimiento pospandemia, ahora es la consolidación y el aumento del gasto del turista per cápita, lo cual es sumamente importante para que, precisamente, el turismo siga creciendo a nivel nacional y en su participación del producto interno bruto", señaló el chairman of the board del Grupo Puntacana.

Puntos acordados

Collado indicó que, dentro del plan de un año propuesto, se contempla la exigencia a los hoteles de que incrementen su seguridad interna a través de la instalación de mayores cámaras de seguridad, así como la adaptación de las infraestructuras para que sean más accesibles para personas con discapacidad.

De igual forma, se contempla la ejecución de estrategias para que las operaciones turísticas sean más sostenibles, así como el impulso de planes de ordenamiento territorial.

"Vamos a organizar nuestros principales destinos turísticos del país con planes de ordenamiento territorial; vamos a organizar los hoteles y vamos a elevar la calidad del turismo. Estamos exigiendo cámaras de seguridad en puntos ciegos en las áreas hoteles, y estamos exigiendo un plan, que tiene que arrancar en 30 días, de sostenibilidad, en el que el sector privado tiene que hacer sacrificios para elevar el turismo del país", aseguró Collado.

De igual forma, dijo que acordó una reunión con el Ministerio de Educación, para dar seguimiento a la iniciativa de adaptar la currícula educativa para la adición de una asignatura de turismo en las escuelas públicas y colegios privados del país, a fin de incentivar desde la educación básica el interés por el turismo.

Se trataría de una asignatura que se integraría de manera transversal, tanto en primaria como en secundaria.

