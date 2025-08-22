República Dominicana destaca en la feria de turismo de reuniones más importante de América Latina

El ministro de Turismo, David Collado (centro), corta la cinta inaugural del estand de República Dominicana en la Feria ITBM Américas. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana exhibió lo mejor de su oferta turística en la decimosexta edición de la Feria de Incentivos, Viajes de Negocios y Reuniones de las Américas (IBTM, siglas en inglés), la más importante del turismo de reuniones en América Latina.

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró el estand del país junto al embajador dominicano en Ciudad de México, Juan Bolívar Díaz, y resaltó que la participación en este evento se enmarca en la estrategia de seguir fortaleciendo los vínculos comerciales en América Latina y posicionar "la inigualable oferta del país".

Durante la Feria IBTM Américas, la delegación dominicana realizó un encuentro con más de 1,600 representantes de la industria provenientes de México y Latinoamérica, en la que se presentaron las estrategias y bondades de turismo dominicano, así como la nueva campaña de promoción de turismo, titulada "Dominicana te sonríe", una muestra de la región como mercado estratégico para el país.

Empresas que participaron

La delegación dominicana estuvo integrada por 29 empresas, incluyendo aerolíneas, hoteles, operadores turísticos y empresas de gestión de destinos (DMC, siglas en inglés), entre ellas Arajet, Casa de Campo Resort & Villas, W Punta Cana y Asociación de Hoteles de Santo Domingo.

También participaron en la feria Otium International, ECT MICE Dominican Republic, Bávaro Adventure Park, Colonial Tour and Travel, Found Trip Tour Operator, The St. Regis Cap Cana Resort, Caribbean Holiday Services S.R.L, Secret Tides Punta Cana, Barceló Bávaro Grand Resort, Mice Spots DMC, Embassy Suites by Hilton Santo Domingo y BLD Tours, entre otras.

Con su presencia en IBTM Américas, República Dominicana aspira por liderar la industria del turismo de reuniones en la región, apoyando lo que será el nuevo Centro de Convenciones de Santo Domingo y apostando a las nuevas inversiones de cadenas hoteleras en infraestructura para el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE, en inglés).

