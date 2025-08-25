El Consejo Internacional de Aeropuertos mejora acreditación de Punta Cana en experiencia al cliente

Pasajeros realizan sus compras en el Aeropuerto de Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) obtuvo el Nivel 3 de la Acreditación en Experiencia del Cliente otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su compromiso continuo con la mejora de la experiencia de sus pasajeros.

El reconocimiento, que forma parte del programa global de acreditaciones de ACI, evalúa y certifica las estrategias y prácticas implementadas por los aeropuertos para ofrecer un servicio excepcional y mantener altos estándares de satisfacción de los usuarios.

La certificación tendrá vigencia por un año, comprendido entre el 7 de agosto de 2025 hasta el 6 de agosto de 2026, y consolida el liderazgo del Aeropuerto de Punta Cana en la región como referente en atención y servicio al pasajero.

"En nombre de todo ACI, les felicitamos por este logro y aplaudimos su dedicación para mejorar la experiencia del cliente", reconoció Raquel Carvalho, Asistente de Gerencia en Experiencia del Cliente y Administración de ACI.

Valoración positiva de Skytrax

Asimismo, el aeropuerto obtuvo cuatro estrellas de Skytrax, un sello de aprobación de calidad otorgado a aeropuertos que ofrecen facilidades y servicios de alto nivel; verificados a través de visitas de auditorías, donde se valida desde su infraestructura, servicios de procesamiento, ambientación y nivel de experiencias que cursan los pasajeros.

En el caso del Aeropuerto de Punta Cana, se realizó una auditoría exhaustiva de tres días, donde se puso a prueba las facilidades y servicios funcionales dispuestas por el aeropuerto para sus pasajeros y visitantes, así como la ambientación y tipo de experiencias que se disfrutan a través de sus instalaciones.

Dentro de las mejoras destacadas se encuentra:

Renovación de interior y ampliación de la zona de check in, quedando por encima del estándar en comparación con otros aeropuertos

Mejora en las acomodaciones de asientos

Facilidades para familias

Mejora en la infraestructura y oferta comercial y gastronómica

Implementación de sistemas para el procesamiento ágil de pasajeros.

"Estos logros reafirman nuestro compromiso de seguir innovando y perfeccionando cada aspecto de la experiencia aeroportuaria, siempre poniendo al pasajero en el centro de nuestras acciones", afirmó Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del aeropuerto.

Con estos reconocimientos, el Aeropuerto de Punta Cana continúa posicionándose entre los más destacados de América Latina y el Caribe, alineado con las mejores prácticas internacionales y enfocado en ofrecer una experiencia de viaje segura, eficiente y memorable.