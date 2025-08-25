Argentina busca ser el próximo destino elegido por los turistas dominicanos

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli (centro), el viceministro de Turismo Carlos Peguero (centro, derecha) y la embajadora argentina en RD, Sandra Wrinkler (centro, derecha) junto a representantes de aerolíneas y agencias de viaje tras la presentación del evento "Visit Argentina". ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de que más dominicanos agenden un viaje a Argentina en sus próximas vacaciones, autoridades y empresarios argentinos sostuvieron un encuentro este lunes con aerolíneas y turoperadores locales para dar a conocer la oferta turística que ofrecen.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, manifestó que la República Dominicana ya es un destino clave para más de medio millón de argentinos que lo visitan cada año, por lo que ahora buscan motivar a que más dominicanos conozcan su país.

Manifestó que está "absolutamente seguro" de que los dominicanos disfrutarán conocer las actividades y experiencias que promete Argentina a sus visitantes, sobre todo ahora que su gobierno ha facilitado que los dominicanos viajen hacia allá si ya tienen la visa estadounidense, reduciendo costos y trámites burocráticos.

"Argentina es un país diferente; no es más de lo mismo. Es un país con orden, con estabilidad, con seguridad ciudadana, con una oferta de calidad turística, con renovada infraestructura aeroportuaria y hotelera y con 80 establecimientos gastronómicos reconocidos por la guía Michelin", destacó.

En esto coincidió la embajadora argentina en la República Dominicana, Sandra Wrinkler, quien considera que ambos países comparten lazos comerciales y vínculos culturales que benefician a los dominicanos conocer un destino que definió como "privilegiado" por su amplia oferta natural y complementaria.

"Queremos que Argentina esté de moda también en la República Dominicana", expresó tras recordar que los turistas argentinos son los terceros de toda Sudamérica que más viajan a la República Dominicana.

Esto fue valorado por el viceministro dominicano de Turismo para la Cooperación Internacional , Carlos Peguero, quien describió a Argentina como un destino "vibrante, diverso, profundo e inspirador".

"Celebramos (...) la posibilidad de los ciudadanos dominicanos de viajar a Argentina sin necesidad de visa. Esta medida no solamente facilita el intercambio turístico, sino que representa un acto de confianza, aventura y reconocimiento mutuo entre nuestros pueblos", agregó.

Mayor conectividad

Para facilitar los vuelos, ambas naciones vienen trabajando para mejorar su conectividad aérea, lo que aumenta la oferta de las aerolíneas y reduce costos de viaje a los turistas.

Después de concretarse el acuerdo de Cielos Abiertos entre República Dominicana y Argentina en diciembre pasado hasta ahora, se ha podido incrementar de seis a 29 frecuencias semanales de vuelos entre ambos países, de acuerdo a Wrinkler, quien aseguró como un "éxito" que está estrategia se combine con permitir el ingreso de los dominicanos con la visa americana.

Experiencias por conocer

La presidenta de la Cámara Argentina de Turismo de Argentina, Laura Teruel, considera que con esta conectividad aérea "las condiciones están creadas" para fortalecer el turismo entre ambos países.

Argentina ofrece una amplia gama de ofertas turísticas, desde la diversidad de sus paisajes que incluyen nieve, montañas y cataratas como las del Iguazú, el enoturismo con rutas como las del vino en Mendoza, hasta la cosmopolita ciudad de Buenos Aires.

"Tenemos toda una oferta privada de primer nivel que está deseosa de conocer a los hermanos dominicanos", aseguró Teruel.

La consultora de Promoción Turística Visit Buenos Aires, María Laura Pierini, destacó todas las actividades y experiencias urbanas, rurales y culturales que solo engloba Buenos Aires como destino turístico que van desde el fútbol y el polo, el tango o la literatura, y que se encuentran adaptadas "a todos los bolsillos" y a "todos los presupuestos".

