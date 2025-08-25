Visa y DFA renuevan acuerdos y expanden beneficios a nuevos centros duty free en la región

Mostrador de DFA, una empresa que ofrece una amplia gama de productos libres de impuestos a los viajeros. El acuerdo con Visa le permitirá a esta compañía ofrecer beneficios exclusivos además de la ventaja impositiva. ( FUENTE EXTERNA )

Visa y Duty Free Americas (DFA), el mayor operador de tiendas libres de impuestos del hemisferio occidental, renovaron la expansión de su acuerdo para otorgar beneficios especiales a los tarjetahabientes de Visa.

Los viajeros que usen tarjetas Visa de débito, crédito o prepagadas emitidas en cualquier parte del mundo podrá acceder a beneficios ofrecidos por DFA, que ofrece una amplia gama de productos de marcas reconocidas que incluyen cosméticos, fragancias, moda, joyería, vinos, licores, alimentos, regalos exclusivos y más.

Este acuerdo ha sido ejecutado con éxito desde diversos aeropuertos del continente y ahora cubre ubicaciones estratégicas, incluyendo la tienda DFA en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, el Aeropuerto Tocumen International de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en República Dominicana.

Te puede interesar Los turistas que visitan el país gastaron US$35 más que hace seis años

Compromiso

"Reconociendo la importancia del comportamiento de compras de viajeros internacionales y residentes fronterizos hemos logrado renovar y ampliar nuestro acuerdo en varios formatos de tiendas de Duty Free Americas. A partir de ahora, estamos en tiendas libre de impuestos, tiendas de conveniencia, restaurantes y también tiendas fronterizas. Visa refuerza su relación con Duty Free Americas al extender este acuerdo para ofrecer diversos beneficios exclusivos a nuestros tarjetahabientes," indicó el gerente sénior de Desarrollo de Negocios Transfronterizos para el Caribe y Centroamérica de Visa, Alfredo Preciado.

"A medida que los pagos transfronterizos siguen creciendo a gran ritmo, es esencial para Visa continuar trabajando con socios estratégicos como DFA, líder del sector de viajes, para ofrecer a nuestros clientes la conveniencia, seguridad y facilidad de los pagos digitales", concluyó.

"Nuestra asociación con Visa está transformando la experiencia de compras en los aeropuertos", dijo Dov Falic, vicepresidente de Duty Free Americas.

"A través de nuestra expansión estratégica por Centroamérica y el Caribe, los tarjetahabientes de Visa disfrutarán de beneficios exclusivos que elevarán sus experiencias de viaje y de compras en las tiendas Duty Free Americas. Esta colaboración subraya nuestro compromiso compartido con Visa de redefinir el comercio libre de impuestos", expresó.

Los beneficios específicos varían según la ubicación y se actualizan periódicamente para asegurar la mejor experiencia de compra para los viajeros.