Dominicana celebra su día en feria de Japón

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, participó en el Día Nacional de la República Dominicana, en Expo Osaka 2025, como parte de la misión a Asia, reafirmando el compromiso de posicionar al país como destino estratégico para la inversión extranjera y el comercio internacional en el mercado asiático.

Durante su visita en la Expo Osaka 2025, Riveiro sostuvo encuentros con líderes empresariales, representantes gubernamentales y asociaciones comerciales japonesas, en busca de nuevas oportunidades de colaboración que impulsen el crecimiento de sectores clave como turismo, manufactura, energía, innovación y zonas francas, indica una nota de prensa.

Como parte de la misión, la delegación de ProDominicana se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka, realizando encuentros con ejecutivos de Nissha Medical en sus oficinas, en la ciudad de Kyoto.

Productos nacionales

El pabellón de la República Dominicana en la exposición presentó una variada muestra de productos nacionales, destacando la riqueza y calidad de la oferta exportable del país, a través de más de una decena de empresas y marcas.