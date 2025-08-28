×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rutas aéreas
Rutas aéreas

La Junta de Aviación Civil autoriza rutas aéreas directas desde Punta Cana hacia Cali y Medellín

Jetsmart Airlines operará tres frecuencias semanales a partir de diciembre

    Expandir imagen
    La Junta de Aviación Civil autoriza rutas aéreas directas desde Punta Cana hacia Cali y Medellín
    Avión de Jetsmart Airlines, la compañía que tendrá vuelos directos desde República Dominicana a las ciudades colombianas de Cali y Medellín. (FUENTE EXTERNA)

    La Junta de Aviación Civil (JAC) autorizó a la aerolínea colombiana Jetsmart Airlines a operar las rutas aéreas de Medellín y Cali, desde y hacia Punta Cana, en cumplimiento al acuerdo sobre transporte aéreo entre los gobiernos de Colombia y la República Dominicana.

    Jetsmart Airlines es un fondo privado de inversión creado por Indigo Partners, con más de 20 años en el desarrollo exitoso de aerolíneas de ultra bajo costo a nivel mundial.

    Adicionalmente, este fondo también tiene inversiones en reconocidas aerolíneas como:

    • Wizz Air (Europa del Este),
    • Volaris (México)
    • Frontier Airlines (Estados Unidos)
    • Cebu Pacific (Filipinas). 

    Como parte de su proceso de expansión en América Latina, Jetsmart Airlines operará nuevas rutas que incluirán a la República Dominicana. 

    RELACIONADAS

    Entrada en operaciones

    Esta aerolínea proyecta iniciar sus operaciones de manera regular a partir de diciembre de este año en tres frecuencias semanales en ambas rutas, utilizando aeronaves tipo Airbus A320-271N, con capacidad promedio de 186 asientos. 

    La concesión de esta ruta fortalece la conectividad aérea del país con otros destinos, beneficiando a los pasajeros, quienes podrán contar con rutas directas desde Colombia hacia la República Dominicana y viceversa.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.