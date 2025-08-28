La Junta de Aviación Civil autoriza rutas aéreas directas desde Punta Cana hacia Cali y Medellín

Avión de Jetsmart Airlines, la compañía que tendrá vuelos directos desde República Dominicana a las ciudades colombianas de Cali y Medellín. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta de Aviación Civil (JAC) autorizó a la aerolínea colombiana Jetsmart Airlines a operar las rutas aéreas de Medellín y Cali, desde y hacia Punta Cana, en cumplimiento al acuerdo sobre transporte aéreo entre los gobiernos de Colombia y la República Dominicana.

Jetsmart Airlines es un fondo privado de inversión creado por Indigo Partners, con más de 20 años en el desarrollo exitoso de aerolíneas de ultra bajo costo a nivel mundial.

Adicionalmente, este fondo también tiene inversiones en reconocidas aerolíneas como:

Wizz Air (Europa del Este),

Volaris (México)

Frontier Airlines (Estados Unidos)

Cebu Pacific (Filipinas).

Como parte de su proceso de expansión en América Latina, Jetsmart Airlines operará nuevas rutas que incluirán a la República Dominicana.

Entrada en operaciones

Esta aerolínea proyecta iniciar sus operaciones de manera regular a partir de diciembre de este año en tres frecuencias semanales en ambas rutas, utilizando aeronaves tipo Airbus A320-271N, con capacidad promedio de 186 asientos.

La concesión de esta ruta fortalece la conectividad aérea del país con otros destinos, beneficiando a los pasajeros, quienes podrán contar con rutas directas desde Colombia hacia la República Dominicana y viceversa.