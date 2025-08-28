La Junta de Aviación Civil autoriza rutas aéreas directas desde Punta Cana hacia Cali y Medellín
Jetsmart Airlines operará tres frecuencias semanales a partir de diciembre
La Junta de Aviación Civil (JAC) autorizó a la aerolínea colombiana Jetsmart Airlines a operar las rutas aéreas de Medellín y Cali, desde y hacia Punta Cana, en cumplimiento al acuerdo sobre transporte aéreo entre los gobiernos de Colombia y la República Dominicana.
Jetsmart Airlines es un fondo privado de inversión creado por Indigo Partners, con más de 20 años en el desarrollo exitoso de aerolíneas de ultra bajo costo a nivel mundial.
Adicionalmente, este fondo también tiene inversiones en reconocidas aerolíneas como:
- Wizz Air (Europa del Este),
- Volaris (México)
- Frontier Airlines (Estados Unidos)
- Cebu Pacific (Filipinas).
Como parte de su proceso de expansión en América Latina, Jetsmart Airlines operará nuevas rutas que incluirán a la República Dominicana.
Entrada en operaciones
Esta aerolínea proyecta iniciar sus operaciones de manera regular a partir de diciembre de este año en tres frecuencias semanales en ambas rutas, utilizando aeronaves tipo Airbus A320-271N, con capacidad promedio de 186 asientos.
La concesión de esta ruta fortalece la conectividad aérea del país con otros destinos, beneficiando a los pasajeros, quienes podrán contar con rutas directas desde Colombia hacia la República Dominicana y viceversa.