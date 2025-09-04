David Collado entrega e inicia nuevas obras en Boca Chica

El ministro de Turismo, David Collado, entregó ayer un edificio para la Policía Turística (Politur) y dejó iniciados otros dos proyectos en ese municipio, con una inversión que supera los RD$70 millones. Las obras forman parte de un plan integral de reordenamiento que busca convertir a Boca Chica en un polo turístico más sostenible e inclusivo.

Collado destacó que cada una de las iniciativas impactará directamente tanto a los residentes como a los visitantes. "Creemos en un turismo sostenible e inclusivo, un turismo que impacte de manera directa en la comunidad", expresó durante la actividad.

Las intervenciones están a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur) del Ministerio de Turismo. Incluyen la reconstrucción del Parque Infantil Boca Chica, con un área de 1,222 metros cuadrados, que contará con espacios de juegos, aceras, contenes, rampas de acceso, iluminación, mobiliario renovado y paisajismo. La obra tendrá un costo de RD$18.8 millones, se indicó en una nota de prensa.

También será remodelada la parroquia San Rafael Arcángel, con una inversión de RD$22.8 millones. El proyecto contempla la redistribución de espacios internos, un área administrativa, baños públicos, salón de eventos, sacristía y mejoras en mobiliario, iluminación y áreas externas.

La obra entregada en este acto fue el edificio de Politur Boca Chica, construido con una inversión de RD$29.5 millones.