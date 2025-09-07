Leonardo Aguilera ratifica el compromiso de Banreservas de respaldar el turismo

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, junto al presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, ratificó este domingo el rol de la entidad financiera como impulsora del turismo y reafirmó su compromiso de respaldar el desarrollo del sector en todo el país.

Aguilera ofreció estas declaraciones mientras acompañaba al presidente Luis Abinader durante un recorrido en Puerto Plata, para dejar inauguradas varias obras orientadas a impulsar el turismo y ofrecer mejores condiciones de vida a los habitantes.

Según una nota de prensa, destacó que Banreservas apoya en esta zona importantes proyectos de infraestructuras hoteleras y de otras actividades vinculadas a la cadena de valor del turismo.

Las inauguraciones incluyeron la apertura del nuevo edificio de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), que también alojará el Museo del Merengue de la provincia.

El jefe del Estado también entregó las renovadas aceras y contenes del centro histórico de “La Novia del Atlántico”, que abarca el Paseo de Doña Blanca, así como las calles Duarte o “Calle de las Banderas”, la Beller y la Padre Castellanos.

Estas obras fortalecen la infraestructura turística y contribuyen a una movilidad peatonal más eficiente, mayor seguridad y una mejor experiencia urbana para residentes, comerciantes y visitantes.

Banreservas desempeña un papel determinante en el fortalecimiento del turismo, a través del financiamiento directo, apoyo a programas y actividades diversas, entre ellas la construcción y expansión de hoteles, puertos de cruceros, parques temáticos y otras estructuras.

