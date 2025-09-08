Collado anuncia que publicará el plan de ordenamiento territorial de Verón "en menos de 60 días"

El ministro de Turismo, David Collado, se refirió al plan de ordenamiento de Verón durante una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del turismo dominicano hasta agosto de este año. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El ministro de Turismo, David Collado, aseguró este lunes que se publicará "en menos de 60 días" el plan de ordenamiento territorial del distrito municipal de Verón, provincia La Altagracia, como parte de los esfuerzos que realiza la institución que dirige para asegurar que la actividad turística sea cada vez más sostenible.

"Vamos a organizar nuestros destinos. Bávaro-Punta Cana tiene que ser organizado", reiteró el funcionario durante la rueda de prensa en la que dio a conocer las estadísticas turísticas hasta agosto de este año.

Indicó que este plan está siendo consensuado con el sector privado y con "diferentes instituciones".

En esto coincidió el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, quien la semana pasada manifestó a Diario Libre que los hoteleros habían participado de conversaciones junto al sector público para llegar a un acuerdo con el tipo de ordenamiento que necesita Verón, dado su alta densidad y tráfico.

Explicó que estos planes son necesarios para atraer y preservar las inversiones hoteleras en los polos turísticos, para que "mañana no pongan una industria en una zona hotelera, o un hotel en una zona industrial".

Planes en otros destinos turísticos

Collado explicó que el destino, que próximamente contará con un ordenamiento, es Bayahíbe-La Romana.

"Hay un plan de reorganización completo de Bayahíbe, donde el Ministerio de Turismo ya tiene terminado, en más de un 95 %, un parqueo, con un costo de 250 millones de pesos para sacar los vehículos de las playas", aseveró.

De igual forma, sostuvo que este trabajo también se hará en el municipio de Las Terrenas, provincia Samaná.

En el caso de Puerto Plata, señaló que se está trabajando en un plan de ordenamiento territorial junto al proyecto turístico Punta Bergantín, al igual que en la provincia de Pedernales, este último bajo la dirección del viceministro de Turismo, Carlos Peguero.

En consulta final La semana pasada, el viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Hacienda y Economía, Domingo Matías, afirmó que en las próximas dos semanas las autoridades turísticas y municipales de Verón se reunirán junto a actores del sector privado a realizar una consulta final previo a la entrega del plan. "Ya tenemos toda la cartografía hecha", explicó el funcionario durante una entrevista en el programa Uno + Uno, transmitido en Teleantillas, canal 2. Indicó que ese era uno de los diseños "más complejos" que se ha trabajado hasta el momento, al tratarse de un distrito municipal.