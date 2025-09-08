×
La llegada de visitantes a la República Dominicana crece 2.8 % a agosto de este año

República Dominicana alcanza más de 8 millones de visitantes, con 707,175 turistas solo en agosto

La llegada de visitantes a la República Dominicana crece 2.8 % a agosto de este año
David Collado muestra las llegadas de visitantes recibidas en los últimos ocho meses de cada año. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La República Dominicana dio la bienvenida a 8,005,227 visitantes entre enero y agosto de este año, para un aumento del 2.8 % si se le compara con los 7,790,809 pasajeros que llegaron tanto vía aérea como marítima en el mismo período el año pasado.

Este fue el resultado de la llegada de 6,085,053 pasajeros vía aérea –2 % por encima de enero-agosto del 2024– y de 1,920,204 pasajeros vía marítima –para un crecimiento del 5 % respecto al citado período–, según informó este lunes el Ministerio de Turismo.

Solo en agosto  arribaron al país 707,175 turistas y 100,238 cruceristas, para una caída del 0.7 %, incidido por las disminuciones de pasajeros desde Estados Unidos (-1 %) y Canadá (-11 %), los dos principales mercados emisores.

Al respecto, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que "nunca habíamos llegado" a los 700,000 turistas en un mes como agosto, tradicionalmente de temporada baja.

Cada vez más popular entre los latinoamericanos

El flujo turístico desde América Latina continúa en crecimiento: del total de llegadas aéreas recibidas en agosto, 111,796 fueron de viajeros desde Sudamérica, para un 16 % del total y una variación interanual del 24 % respecto a agosto pasado.

Los argentinos están siendo los viajeros que más están motivados a conocer a Quisqueya como su siguiente destino: llegaron 10,556 extranjeros no residentes desde Argentina, para un alza de 56 % comparado con agosto del 2024 y representando el 26 % del total.

A estos les siguieron los colombianos (con un 29 % más viajando hacia el país), los brasileños (12 % más), los peruanos (19 %) y los puertorriqueños (2 %).

Vuelos in crescendo

Esto ha sido favorecido por un crecimiento de 6,010 vuelos en agosto –596 más que en agosto pasado, cuando se registraran 5,414 vuelos–, con una tasa de ocupación del 80 %, y cada uno de ellos transportando a un promedio de 136 pasajeros. Así, el país ha recibido 47,622 vuelos desde enero.

El 26 % de los vuelos fue reservado en agosto a través de la aerolínea JetBlue, el 11 %  por American Airlines y el 8 % a través de Copa Airlines.

Arajet fue la de mayor crecimiento durante el pasado mes, con un 107 %, posicionándose como la sexta aerolínea más demandada y realizando el 6 % del total de los vuelos.

Todo esto generó un dinamismo en el sector hotelero, que registró una ocupación que promedió el 69 %.

