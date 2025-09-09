Air Europa duplicará las frecuencias para volar desde Madrid a Santo Domingo en Navidad

Air Europa informó este martes que duplicará sus frecuencias desde España a Santo Domingo hasta las dos al día para la próxima temporada de Navidad, entre el 18 de diciembre y el 31 de enero de 2026.

Comunicó que esto aumentará en un 87 % la oferta de plazas, llegando a los casi 27,000 asientos para la temporada.

Así, a las actuales conexiones se sumará un vuelo diario entre Madrid y la capital dominicana a las 11:30 horas y desde Santo Domingo hacia España a las 17:30 horas.

Los vuelos a este destino se realizan a bordo de aviones Boeing 787, el modelo más avanzado de su categoría y del que Air Europa ha añadido tres este año.

Destinos de Air Europa en RD

Además de a Santo Domingo, en República Dominicana Air Europa vuela a Punta Cana con cinco frecuencias semanales y a Santiago de los Caballeros, con dos.

República Dominicana es uno de los principales emisores de migrantes hacia España. Según el Censo de Población y Viviendas 2021, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en diciembre de 2024, en España residían, a enero de ese año, 201,162 personas de origen dominicano.

España también aporta turistas al país. En el primer trimestre de este año, 25,248 españoles visitaron República Dominicana, según datos del Banco Central.