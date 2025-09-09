Más de ocho millones de visitantes llegaron al país entre enero y agosto

El ministro de Turismo, David Collado, durante la presentación de resultados de la industria. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La República Dominicana dio la bienvenida a 8,005,227 visitantes entre enero y agosto de este año, para un aumento del 2.8 % si se le compara con los 7,790,809 pasajeros que llegaron tanto vía aérea como marítima en el mismo período del año pasado.

Este fue el resultado de la llegada de 6,085,053 pasajeros vía aérea –2 % por encima de enero-agosto del 2024– y de 1,920,204 vía marítima –para un crecimiento del 5 % respecto al citado período–, según informó ayer el Ministerio de Turismo.

Solo en agosto estuvieron en el país 707,175 turistas y 100,238 cruceristas, para una caída del 0.7 %, incidido por las disminuciones de pasajeros desde Estados Unidos (-1 %) y Canadá (-11 %), los dos principales mercados emisores que tiene la nación.

Al respecto, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que "nunca habíamos llegado" a los 700,000 turistas en un mes como agosto, en el que ya inicia la temporada baja.

Más latinoamericanos

El flujo turístico desde América Latina continúa en crecimiento: del total de llegadas aéreas recibidas en agosto, 111,796 fueron de viajeros desde Sudamérica, para un 16 % del total y una variación interanual del 24 % respecto al mes de agosto pasado.

Los argentinos están siendo los viajeros que más están motivados a conocer a Quisqueya: llegaron 10,556 extranjeros no residentes desde Argentina, para un alza de 56 % comparado con agosto del 2024 y representando el 26 % del total.

A estos les siguieron los colombianos (con un 29 % más viajando hacia el país), los brasileños (12 % más), los peruanos (19 %) y los puertorriqueños (2 %). En cambio, la llegada de chilenos tuvo una baja del 7 % en agosto.

Vuelos en ascenso

Esto ha sido favorecido por un crecimiento de 6,010 vuelos en agosto –596 más que en agosto pasado, cuando se registraran 5,414 vuelos–, con una tasa de ocupación del 80 %, y cada uno de ellos transportando a un promedio de 136 pasajeros. Así, el país ha recibido 47,622 vuelos en total, desde enero.

El 26 % de los vuelos fue reservado en agosto a través de la aerolínea JetBlue, el 11 % por American Airlines y el 8 % a través de Copa Airlines.

La línea aérea Arajet fue la de mayor crecimiento durante el pasado mes, con un 107 %, posicionándose como la sexta aerolínea más demandada de todas y realizando el 6 % de todos los vuelos.

Ocupación hotelera

Todo esto generó un dinamismo en el sector hotelero, que registró una ocupación que promedió el 69 %.

Por zonas turísticas destacan polos turísticos como Bayahíbe-La Romana (78 %), Bávaro-Punta Cana (74 %), Samaná-Las Terrenas (63 %) y Juan Dolio-Boca Chica (61 %).

Como polo turístico emergente está Miches que ya registró en este mes una ocupación hotelera del 58 %, superior a otros destinos como Santo Domingo (51 %), Barahona (46 %) o Sosúa-Cabarete (41 %).

Ordenamiento para Verón El ministro de Turismo, David Collado, aseguró ayer que se publicará "en menos de 60 días" el plan de ordenamiento territorial del distrito municipal de Verón, provincia La Altagracia, como parte de los esfuerzos que realiza la institución que dirige para garantizar que la actividad turística sea cada vez más sostenible.