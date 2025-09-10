Presidente de Asonahores: el turismo aporta uno de cada diez pesos al fisco

Frank García, Aguie Lendor, Juan Bancalari, David Collado, Luis Veluttini y Frank Rainieri en el corte de cinta inaugural de la exposición de Asonahores. ( FUENTE EXTERNA )

Uno de cada 10 pesos que ingresan al fisco dominicano proviene directamente del turismo. Con esta cifra de trasfondo, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró este miércoles su 37ª Exposición Comercial, reafirmando al turismo como motor económico y pilar estratégico del desarrollo nacional.

El evento, considerado el más influyente de la cadena de valor turística en el país y el Caribe, fue encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, quien destacó que esta plataforma refleja la fortaleza y visión de futuro del sector.

"Seguiremos respaldando esta industria que genera empleos, impulsa el desarrollo y es motivo de orgullo nacional", expresó.

Collado subrayó que el país se ha consolidado como líder regional gracias al esfuerzo conjunto de los actores del sector. "Nuestro reto es seguir innovando y diversificando la oferta, siempre con sostenibilidad y calidad", afirmó.

Aportes económicos

Juan Bancalari, presidente de la Asonahores, resaltó que la feria no es solo una vitrina de productos, sino una muestra de cómo el turismo dinamiza sectores como agricultura, industria, tecnología, construcción y logística.

Resaltó que solo en 2022, la hotelería adquirió más de 139,000 millones de pesos en el mercado local, generando miles de encadenamientos productivos. Agregó que más de 155,000 millones del fisco provienen del turismo. "Uno de cada 10 pesos de ingresos fiscales nace en esta industria", afirmó Bancalari.

Destacó la inversión extranjera directa récord: 4,390 millones de dólares en el 2023 y 4,512 millones de dólares en el 2024, impulsada en gran parte por el turismo.

Los expositores

La feria, celebrada en BlueMall Puntacana, ocupa más de 4,000 metros cuadrados y reúne más de 300 estands y 140 empresas expositoras.

La edición 2025 incluye paneles sobre sostenibilidad, prácticas laborales y ordenamiento territorial.

"Cada proveedor, aliado y emprendedor aquí presente reafirma que el turismo multiplica oportunidades, genera empleos y crea riqueza compartida", dijo Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asonahores.