Avanza centro de servicios para aviación en Punta Cana

Un hangar de la empresa FL Technics. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto para convertir a Punta Cana en un centro regional de servicios de aviación avanza con la construcción de la primera instalación independiente de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés) de aeronaves en la República Dominicana.

FL Technics, proveedor global del sector, y el Grupo Puntacana invertirán 70 millones de dólares en esta iniciativa, que generará más de 2,000 empleos técnicos y profesionales.

La implementación se desarrollará en tres fases. Según los datos corporativos, la primera contempla un hangar de 20,000 metros cuadrados con cinco bahías de mantenimiento, cada una con capacidad para 500 horas-hombre diarias. La segunda fase duplicará la capacidad a 12 bahías, y la tercera la ampliará a 20, posicionando el complejo entre los más grandes del Caribe.

El centro dará servicio a aeronaves Airbus A320F y Boeing 737 NG y MAX, atendiendo aerolíneas de América del Norte, Central y del Sur.

FL Technics, con sede principal en Lituania, desplegará inicialmente ingenieros desde sus centros globales, pero planea transferir el liderazgo operativo a profesionales dominicanos certificados.

"Nos centramos en construir una operación que profesionales dominicanos eventualmente liderarán", afirmó Žilvinas Lapinskas, director ejecutivo de FL Technics Group. Para ello, implementarán programas de formación en alianza con instituciones educativas locales, además de cumplir con otros requisitos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).