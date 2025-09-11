El país atrajo a 220,262 turistas a eventos y reuniones hasta agosto 2025

La directora de Estudios Económicos del Ministerio de Turismo, Stephanie Reyes, ofreció los datos sobre el comportamiento del turismo de reuniones en el país durante el SDQ MICE 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Aunque la República Dominicana es tradicionalmente asociada con su oferta de sol y playa, el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y eventos (MICE, por sus siglas en inglés) cuenta cada vez con mayor auge en el país.

En los primeros ocho meses de este año, representó el motivo de viaje de 220,262 turistas que conocieron la República Dominicana a través de 3,919 actividades pautadas en el país -unos 490 eventos cada mes-, conforme datos presentados por el Ministerio de Turismo durante la quinta edición del evento SDQ MICE 2025.

Esto representó el 3 % de los más de 8 millones de visitantes que conocieron a la República Dominicana entre enero y agosto de este año, de acuerdo al Ministerio de Turismo.

"El turismo MICE genera impacto en más sectores de actividad que el turismo vacacional", subrayó la directora de Estudios Económicos del Ministerio de Turismo, Stephanie Reyes, a cargo de la presentación.

Agregó que las actividades atraen a turistas de perfiles más altos ya que, según las tendencias globales, este tipo de turista gasta "de tres a siete veces más" que el turista tradicional.

La asistencia de los turistas se tradujo en 475 salones de eventos apartados y 56,063 habitaciones hoteleras reservadas para alojar a los invitados internacionales.

El 55 % de ellos asistió a reuniones, el 29 % a eventos, el 8 % a viajes de incentivo y el 8 % a congresos.

Las bodas: los eventos más demandados

De todas las actividades, 1,137 corresponden a eventos, de los cuales, el 72 % eran bodas, lo que muestra que el país tiene una alta demanda de turistas para casarse aquí.

En efecto, los organizadores de bodas (wedding planners, en inglés) fueron los más demandados, encargándose del 49 % de todos los eventos, manejando un presupuesto que promedió los 11,953 dólares, una muestra de las divisas que mueve el turismo de bodas.

En general, el presupuesto para la realización de eventos en el país ronda los 15,000 dólares.

Después de los organizadores de bodas, el 23 % de este presupuesto para eventos lo manejan los organizadores por gestión propia, el 21 % gestiona los eventos directamente con el hotel y el 8 % de quienes desarrollan eventos contratan a un organizador para eventos (event planners, en inglés).

Santo Domingo, centro del Caribe

Reyes destacó que Santo Domingo es el principal destino del turismo MICE, abarcando el 55.6 % de las actividades, eventos y reuniones (a la que asistieron 125,042 invitados de fuera).

Para Reyes, los precios competitivos que ofrece el país en comparación con sus pares de la región, sumado a una conectividad aérea que se ha fortalecido con el alza de vuelos, son cualidades que hacen que Santo Domingo "esté preparado para ser el principal hub de MICE" del Caribe.

Este potencial se vería amplificado cuando se construya el Centro de Convenciones de Santo Domingo, que podría convertirse en el espacio de eventos y reuniones más grande del Caribe.

Lo que promete el Centro de Convenciones de Santo Domingo

Este potencial se vería amplificado una vez se construya el Centro de Convenciones de Santo Domingo –que ocupará los espacios del antiguo Hotel Santo Domingo, según anunció el presidente Luis Abinader–.

Según Reyes, este espacio podría convertirse en el lugar de reuniones y eventos más grandes de todo el Caribe.

El centro incluirá:

Un pabellón ferial de 5,000 metros cuadrados

de 5,000 metros cuadrados Un auditorio para 2,800 personas –divisible con 3,000 metros cuadrados de planta

para 2,800 personas –divisible con 3,000 metros cuadrados de planta Quince salas desde 100 metros cuadrados hasta 6,000 metros cuadrados para entre 100 a 500 personas

desde 100 metros cuadrados hasta 6,000 metros cuadrados para entre 100 a 500 personas Vestíbulos y oficinas

SDQ MICE 2025 La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) inauguró ayer la quinta edición del SDQ MICE 2025, un evento en el que se discuten las principales tendencias del turismo de reuniones junto a participantes nacionales e internacionales.