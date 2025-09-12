Arajet amplia su flotilla con su aeronave número 12 "La Caleta"

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) Héctor Porcella, y el CEO y fundador de la aerolínea, Víctor Pacheco Méndez inaugurando la nueva aeronave. ( FUENTE EXTERNA )

Arajet celebró la llegada de su aeronave número 12, un moderno Boeing 737 MAX 8 que se suma a su flota, la cual rinde homenaje a La Caleta, en Boca Chica, un municipio de Santo Domingo.

En un acto encabezado por el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) Héctor Porcella, y el CEO y fundador de la aerolínea, Víctor Pacheco Méndez, indicó que esta nave llamada "La Caleta", es un tributo al símbolo turístico y cultural.

La Caleta es reconocida por su Parque Nacional Submarino, uno de los principales atractivos de buceo del Caribe, además de ser un punto de gran valor ecológico e histórico.

"Es un orgullo para Arajet presentar nuestra aeronave número 12 y dedicarla a La Caleta, un tesoro natural dominicano que representa lo mejor de nuestro país. Este homenaje refleja nuestra misión de conectar a la República Dominicana con el mundo, al tiempo que impulsamos el turismo sostenible y la preservación de nuestras riquezas culturales y naturales", expresó Pacheco.

En una nota de prensa de la institución, señaló que con esta nueva incorporación, Arajet continúa consolidándose como la aerolínea que impulsa la visión de la República Dominicana como el hub logístico y de conexión aérea del Caribe.

Añadió: "Respaldada por una flota moderna y eficiente que garantiza mayores rutas, mejor conectividad y precios accesibles para todos los viajeros".

Importancia de la expansión

Por su parte, el presidente de la JAC resaltó la importancia de este acontecimiento para la aviación dominicana.

"La expansión de Arajet es una muestra de la confianza en la República Dominicana como hub aéreo de la región y, al mismo tiempo, un compromiso con la promoción de nuestros destinos turísticos, como La Caleta, que forman parte de la identidad nacional".

Modernización de La Caleta

De acuerdo con la nota de prensa de Arajet, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Turismo y otras instituciones, desarrolla un amplio programa de rescate y modernización de La Caleta, que incluye la remodelación del Parque Nacional Submarino.

Además, busca la construcción de espacios de recreación y esparcimiento para la comunidad.

Estas iniciativas buscan consolidar a La Caleta como un destino de referencia tanto para visitantes internacionales como para el disfrute de los ciudadanos de Boca Chica y Santo Domingo.