Inician trabajos de reconstrucción de la plaza de vendedores en Río San Juan

Minoru Matsunaga, director general de POLITUR; los diputados Jorge Cavoli y Sonia Espino; Amada López, gobernadora, David Collado, ministro de Turismo; Lenin Melo, alcalde; Starlin Vásquez, diputado; Hostos Risik presidente RD Vial y José Ramón Reyes viceministro Costero y Marino de Medio Ambiente ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, dio inicio este sábado a los trabajos de reconstrucción de la plaza de vendedores en playa Mino, en el municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo con una nota de prensa, la reconstrucción tendrá una inversión de 33,941,612 millones de pesos. La intervención abarca un área de más de 2,613 metros cuadrados y forma parte del plan de recuperación y embellecimiento de frentes marinos que ejecuta el Ministerio de Turismo (Mitur) en diferentes puntos del país.

Según explicó el ministro Collado, la obra forma parte de su plan de recuperar y embellecer los frentes marinos. Asimismo, tendrá un gran impacto económico en la zona.

"Obras como esta plaza que estamos iniciando, mejoran el entorno de la playa, además de tener un gran impacto económico entre comerciantes y vendedores de la misma", expresó Collado.

La reconstrucción contempla el acceso peatonal, rampas de acceso universal, pergolado, área de terraza, cisterna e iluminación y área de duchas.

Crecimiento en el turismo

El Ministerio de Turismo destacó que esta inversión se suma a otros proyectos realizados en la provincia María Trinidad Sánchez, especialmente en el municipio Río San Juan, que en los últimos años ha mostrado un crecimiento en la actividad turística.

En el acto de inicio participaron autoridades locales, empresarios del sector turismo y representantes de la comunidad, quienes valoraron positivamente el respaldo del Mitur al desarrollo turístico de la zona.