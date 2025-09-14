David Collado anuncia inauguración en 30 días del parque submarino La Caleta

La reconstrucción del parque submarino de La Caleta, en Boca Chica, será inaugurada en 30 días, informó el ministro de Turismo, David Collado. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este domingo la reconstrucción del parque submarino de La Caleta, en Boca Chica, y anunció que la obra estará lista para inaugurarse en 30 días.

Acompañado de algunos arquitectos, ingenieros y escultores, Collado dijo que la obra está terminada en más de un 90 por ciento.

El funcionario destacó que ese parque submarino es el más visitado del país.

"Este será el último suspiro de disfrute de los turistas que visitan el país, cuando van al aeropuerto de las Américas", indicó.

Cuestiona abandono

El ministro de Turismo, David Collado, lamentó que el parque submarino de La Caleta estuviese abandonado por más de 50 años, por lo que definió como histórica y sin precedente el remozamiento de la obra.

La intervención incluirá un paseo de 2.74 kilómetros conmemorativo a los países de América y el Caribe, que contempla el remozamiento de 45 monolitos, ubicados en la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas ( AILA ), poseerá también plazas y senderos internos en el parque.

Incluye, además, paisajismo a todo lo largo del parque, el cual respetará la conservación y preservación de las especies existentes pertenecientes a este Parque Nacional.

La ejecución del proyecto está a cargo del Comité Ejecutivo de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), por un monto total de RD$395,404,271.

El Parque Nacional Submarino La Caleta

Fue establecido en 1986 en un esfuerzo por proteger el patrimonio cultural y biológico subacuático presente en Santo Domingo. Dentro del parque se encuentra el Museo Etnológico y Arqueológico Taíno descubierto en la playa en la década de los 70, poseedor de una importante colección de objetos de nuestros aborígenes.