Arajet estima que movilizará a 1.5 millones de pasajeros al cierre del 2025

La línea aérea de bajo costo Arajet celebró ayer su tercer aniversario de operaciones en la aviación comercial dominicana, reafirmando su visión de contribuir al país a posicionarse como el nuevo hub aéreo del continente americano, conectando Norte, Centro y Suramérica con el Caribe a través de Santo Domingo y Punta Cana.

El director ejecutivo de Arajet (CEO, siglas en inglés), Víctor Pacheco Méndez, proyectó que la compañía estima la movilización de más de 1.5 millones de pasajeros, de los cuales más de 200,000 serán pasajeros en conexión con otros destinos.

Durante un encuentro con directivos de medios de comunicación, el también fundador de la empresa resaltó que Arajet nació con una misión clara: "Democratizar los cielos de Las Américas para que más personas viajen más veces y mejor conectadas, con una experiencia sencilla, segura y puntual".

Agregó que, a tres años de su entrada en operaciones, Arajet sigue ampliando su red, fortaleciendo la conectividad dominicana y consolidando "un modelo de hub competitivo para Las Américas".

Diecinueve aeronaves para 2026

Al compartir los avances de Arajet en su tercer aniversario, el director de Comunicaciones y Asuntos Externos de Arajet (CCO, siglas en inglés), Manuel Luna, subrayó que la aerolínea ha ampliado su flotilla recientemente, con la recepción de su aeronave número doce, la cual lleva por nombre "La Caleta".

La empresa espera recibir una decimotercera aeronave antes de culminar el año, así como otros seis aviones adicionales en el transcurso del 2026, completando una flotilla de 19 aeronaves para el próximo año.

"Durante estos tres años no sólo hemos crecido como empresa, sino que hemos aportado al crecimiento del país a través del turismo y de la industria aeronáutica", agregó Luna, quien compartió además datos del aumento de vuelos, frecuencias y cantidad de pasajeros transportados.

"Si vemos destinos como México, hemos crecido en casi un doscientos por ciento luego de la llegada de Arajet; igual Guatemala, Costa Rica, y ahora vivimos el fenómeno de Argentina, donde acabaremos el año con veinte vuelos semanales", aseveró.

Para el próximo ciclo de plan de red, la aerolínea enfocará sus esfuerzos en incrementar frecuencias en rutas con alta demanda estacional, ampliar la red de conexiones para mejorar tiempos totales de viaje entre mercados clave y continuar la expansión responsable con eficiencia operacional y servicio consistente.

Dentro de los nuevos destinos se destacaron los vuelos a Orlando, Chicago y Boston en Estados Unidos que comenzarán entre octubre y noviembre, así como los vuelos a Córdoba, Argentina, que arrancarán en diciembre.

Fortaleciendo la conectividad

Arajet trabaja de la mano con autoridades, aeropuertos y socios del sector para posicionar a Santo Domingo y Punta Cana como plataformas de conexión que acerquen negocios, turismo y reunificación familiar en toda la región.

"La República Dominicana tiene todo para ser el corazón del tráfico aéreo en el hemisferio," aseguró Pacheco Méndez. "Nuestro tercer aniversario es un nuevo punto de partida para seguir conectando sueños, oportunidades y destinos con orgullo dominicano".

Arajet emplea a más de 700 empleados directos en la actualidad, de los cuales más del 50 % en puestos directivos son mujeres.

Igualmente, la aerolínea continúa invirtiendo en la formación de pilotos y técnicos dominicanos, y apoyando iniciativas de índole deportivo, culturales y culinarias que promuevan a la República Dominicana como un destino turístico clave en el continente.