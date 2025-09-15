Punta Cana: primer polo turístico con plan de ordenamiento

Tras décadas de propuestas por parte del sector privado, Punta Cana estaría a punto de convertirse en el primer polo turístico con un plan municipal de ordenamiento territorial, de acuerdo con el ministro de Turismo, David Collado, quien aseguró recientemente que esta zona deberá tener un plan de ordenamiento territorial "antes de que culmine el año".

El plan –amparado bajo el marco jurídico de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y su reglamento– representa una oportunidad para que autoridades y ejecutivos del sector privado acuerden cómo encarar los principales retos que tiene el municipio, como la preservación del hábitat costero-marino, la construcción de infraestructuras clave y el freno a los asentamientos urbanos desorganizados, observó el arquitecto Gustavo Valdez.

Hallazgos

Valdez contribuyó a diseñar una primera propuesta de planificación para Punta Cana en el año 2007, sin embargo, esta nunca llegó a implementarse. Asegura que el actual plan de ordenamiento –propuesto por el viceministerio de Ordenamiento Territorial– califica y clasifica los suelos del distrito municipal en urbanos, urbanizables y no urbanizables.

Asimismo, identifica todos los posibles conflictos de uso de suelo que hay en la actualidad, como suelos de áreas protegidas con zonas construidas, concesiones mineras en suelos también construidos u ocupación de zonas costeras no urbanizables.

Sin embargo, explicó que la propuesta aún "no dilucidaba" cómo se resolverían estos conflictos del uso de suelo, y subrayó que es un tema que debe conocerse "a mayor profundidad" y llegar a un consenso.

Los pasos a agotar

Conforme lo establece la ley, este plan municipal de ordenamiento territorial turístico estará a cargo de la Junta del Distrito Municipal Verón Punta Cana, recordó el abogado Boris de León.

Esta junta debe crear una oficina de planeamiento urbano, elaborar el plan y llevarlo a vistas públicas, antes de aprobarlo la Junta de Vocales. Finalmente, el Ministerio de la Presidencia lo aprueba, previo a ser definitivo.