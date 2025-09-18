Declaran a La Romana-Bayahíbe como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país

El ministro de Turismo, David Collado (centro) junto a representantes del sector privado durante la firma del acuerdo que declara a La Romana-Bayahíbe como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves el acto oficial en el que se declaró a La Romana-Bayahíbe como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país, debido a una innovadora alianza público-privada.

El proyecto, denominado "Destino La Romana Accesible", surge de la alianza estratégica entre el Ministerio de Turismo (Mitur), la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) y el Clúster Turístico La Romana Bayahibe (CTRB), con el acompañamiento técnico de Open Doors Organization y Travegali.

Durante el acto, realizado en el hotel Sunscape Dominicus, en Bayahibe, el ministro Collado firmó el acuerdo junto a los empresarios Andrés Fernández y Rafael Blanco, en representación del sector privado.

Collado definió el acuerdo como un logro que marca un hito para la industria turística nacional, al establecer un nuevo estándar de accesibilidad universal.

Compromiso con playas accesibles

En ese sentido, el funcionario reafirmó el compromiso del Mitur de ejecutar las mejoras necesarias para que las playas de Bayahibe y Dominicus cuenten con condiciones de accesibilidad, en cumplimiento con los estándares internacionales de Bandera Azul.

"No se trata solo de cumplir con normas, sino de garantizar el derecho de todos a disfrutar plenamente de nuestras playas", expresó el ministro Collado.

Por su parte, Andrés Fernández, presidente de la AHRB y del CTRB, destacó el papel crucial de la colaboración multisectorial, señalando que la accesibilidad es un compromiso de todos, un eje transversal para el desarrollo de un turismo más justo y sostenible.

Refirió que sus objetivos son que La Romana sirva de modelo y ejemplo para otros destinos del país

De su lado, el empresario Rafael Blanco, expresidente de Asonahores, destacó la importancia del programa y aseguró que posicionar a Romana-Bayahíbe como un referente del turismo accesible.

"Lo que estamos haciendo aquí nos colocará como líder del turismo accesible a nivel regional. Esto es algo verdaderamente maravilloso", dijo Blanco.

Asimismo, la directora ejecutiva de ambas entidades, Ana García-Sotoca, subrayó la visión integral de la iniciativa:m.

"Este proyecto se enmarca dentro del plan estratégico de desarrollo del destino y ha sido posible gracias al compromiso de todos. Va más allá de la infraestructura; representa un cambio de mentalidad, una apuesta por la inclusión y la equidad".

El programa abarca el destino La Romana, que va desde el río Soco hasta Boca de Yuma.