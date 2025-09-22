AILA dice corte eléctrico ocurrido la madrugada del lunes fue programado

Imagen del 21 de septiembre cuando miles de pasajeros se quedaron varados por horas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( NEAL CRUZ. )

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) se encuentran normalizadas este lunes, luego de que a las 2:00 de la madrugada fuera necesario realizar un corte programado para sustituir un generador, según informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), operadora concesionaria del aeropuerto.

La empresa indicó que tras la intervención, el servicio eléctrico fue restablecido de manera segura y oportuna, sin que se produjeran alteraciones en los vuelos programados para este lunes.

"Los vuelos programados para hoy se mantienen sin cambios", aseguró en un comunicado.

Un domingo caótico

La situación contrasta con lo ocurrido el día anterior, domingo 21 de septiembre, cuando una falla eléctrica provocó un caos en la terminal aérea. El percance se produjo a las 9:18 de la mañana por una avería en un equipo encargado de redistribuir la energía hacia las subestaciones internas.

La avería dejó inoperantes las mangas de conexión de los aviones, lo que obligó a desembarcar pasajeros por escaleras en medio del calor, mientras el manejo de equipajes debió hacerse manualmente. Áreas vitales como Migración y Aduanas también quedaron afectadas, lo que agudizó las demoras.

En total, 30 vuelos resultaron afectados: dos fueron cancelados, nueve desviados y 19 retrasados. Aeronaves con destino y procedencia de ciudades como Orlando, Nueva York, Atlanta, Newark, Miami, Bogotá, Panamá y Curazao debieron ser desviadas a los aeropuertos de Punta Cana y Cibao, en Santiago.

La terminal logró restablecer parcialmente la electricidad a las 2:15 de la tarde, pero no fue hasta pasadas las 6:00 p.m. que Aerodom anunció la recuperación total. Sin embargo, reporteros de Diario Libre confirmaron que en varias áreas la normalidad llegó más tarde en la noche.

Quejas y reclamos

Los viajeros afectados denunciaron desinformación durante la contingencia. Algunos esperaron más de dos horas en filas sin aire acondicionado ni información precisa sobre la situación. "No nos dan información, solamente dicen que están tratando de resolver. La fila de migración está incontrolable y el calor es insoportable", declaró una pasajera con destino a Miami.

El Departamento Aeroportuario anunció que abrirá una investigación para determinar las causas reales de la falla y evaluar las medidas adoptadas por Aerodom durante la emergencia.