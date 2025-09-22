Grupo Martinón anuncia proyectos en Punta Bergantín

El Grupo Martinón confirmó planes de nuevas inversiones en Punta Bergantín, en la provincia de Puerto Plata, en asociación con otros grupos hoteleros, como parte de su próxima fase de expansión en la República Dominicana.

La compañía, que ya supera las 4,000 habitaciones en el país, también avanzó que su proyecto Secrets BabyBeach en Aruba contempla 900 habitaciones en tres fases, con la primera etapa ya operando con más de 300.

Durante un encuentro con medios, ejecutivos del grupo señalaron que su portafolio en el país incluye marcas de perfil “lifestyle” y boutique.

Inventario del Grupo en RD El inventario del Grupo Martinón en la República Dominicana suma más de 4,000 habitaciones entre complejos como Secrets, Dreams, Breathless, Onyx y Hyatt, además de 1,318 habitaciones en gestión adicional (incluyendo 520 en Dreams Flora y 668 en otra propiedad de la marca Secrets), lo que consolida a la compañía como un actor relevante del desarrollo turístico local.

Destacaron el Hyatt Centric Santo Domingo —posicionado como uno de los hoteles boutique más exclusivos de la capital— y el Royal Beach Punta Cana JdV by Hyatt, que permite pases de día y de noche en resorts vecinos todo incluido.

Solo en estos dos hoteles, la empleomanía asciende a más de 150 puestos directos.

Según David Paños, director de Ventas y Mercadeo de Hyatt Centric Santo Domingo y de Royal Beach Punta Cana by JdV, el Hyatt Centric cuenta con 130 habitaciones (desde standard queen a suite presidencial de 126 metros cuadrados, conectable a suite estudio) en el Distrito Nacional.

En tanto, el Royal Beach Punta Cana JdV by Hyatt, ubicado en la zona de Bávaro, opera bajo régimen europeo (no todo incluido) y se integra con un ecosistema de resorts que amplían la experiencia del huésped mediante pases por tiempo.