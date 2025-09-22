RD apuesta por atraer más turistas franceses como país anfitrión en la feria IFTM de París

Como parte de la estrategia gubernamental para seguir aumentando el número de visitantes hacia la República Dominicana, el Ministerio de Turismo y el sector privado se concentrarán en el estand que el país ha confeccionado en IFTM Top Resa 2025. ( MARIELA MEJÍA )

La República Dominicana es una asidua participante en la feria internacional de turismo IFTM Top Resa, que se celebra anualmente en la capital francesa y arriba a su edición número 47. Pero en este 2025 es diferente: es el país anfitrión. Y se nota.

El colorido logo usado para la promoción turística de la nación siempre acompaña al oficial de la feria, que se inaugurará este 23 de septiembre.

El objetivo es seguir promoviendo al país entre los franceses y francófonos al participar en esta feria comercial líder de Francia, y volver a subir la curva de llegadas de turistas de esta nacionalidad que sostenía la nación.

Según las estadísticas del Banco Central dominicano, en el 2024 llegaron vía aérea a la República Dominicana 157,903 pasajeros franceses, una cifra más baja que los 161,384 que lo hicieron en el 2023 y los 217,508 del 2022.

Las tres ferias más importantes IFTM (Internacional & France Travel Market) Top Resa es una de las tres ferias más relevantes en las que la República Dominicana acostumbra a participar en Europa. Las otras dos la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España -líder para Iberoamérica y el mundo hispano-, y la ITB (Internationale Tourismus-Börse) Berlín, en Alemania, la más importante a nivel global. La IFTM Top Resa se celebra en Paris Expo Porte de Versailles, un centro de exposiciones y conferencias en la capital de Francia.

En el 2019, antes de la pandemia del COVID-10, el país recibió 219,750 pasajeros franceses. Estos visitantes son relevantes para la industria turística, pues los originarios de Francia están dentro de las nacionalidades que más viajan.

Y si se toman en cuenta los que ya han llegado a Quisqueya por aeropuertos entre enero y agosto del 2025, suman 108,326 pasajeros.

En general, los pasajeros europeos que aterrizaron en la República Dominicana disminuyeron 4.9 % interanual en el 2024. Entre las causas que expone el Banco Central están la apertura tardía de otros destinos de larga distancia, que amplió el abanico de opciones, así como la incertidumbre geopolítica que se vive en el viejo continente.

El estand de la versión 47

Como parte de la estrategia gubernamental para seguir aumentando el número de visitantes hacia la República Dominicana, que hasta agosto del 2025 superaba los 8 millones, el Ministerio de Turismo y el sector privado se concentrarán en el estand que el país ha confeccionado en IFTM Top Resa 2025.

Este año, se ubica al lado de los estands de grandes potencias turísticas como China y Japón. También cerca de México -su competidor en el Caribe-, de Perú, Guadalupe y Martinica, y no muy lejos del de Estados Unidos.

Son más de 170 destinos, sobre los 400 estands y más de 1,400 marcas las que se expondrán. IFTM Top Resa, además de promover el turismo de ocio, también incluye los viajes de negocios.

Los organizadores esperan 34,000 visitantes. Además, 18 ministros y 25 embajadores, lo que le agrega un aire "político y diplomático" a los pasillos feriales.

República Dominicana y su imagen

Como parte del día inaugural, el ministro de Turismo dominicano, David Collado, y la directora de IFTM Top Resa, Laurence Gaborieau, están entre los expositores programados para la conferencia de apertura de la feria, sobre las "Fuerzas en acción".

En esta se analizarán las innovaciones e iniciativas que sostienen el futuro de los viajes ante los profundos cambios en el mundo. Dentro de la IFTM también se buscará promover a África como destino.

En una entrevista publicada en la web de la IFTM, Gaborieau consideró como "una alianza muy sólida" el haber elegido a la República Dominicana como el destino estrella en esta edición.

"Para la feria, el principal objetivo de esta colaboración sigue siendo conectar a los actores turísticos locales con las oficinas de turismo para implementar la nueva estrategia definida por las autoridades turísticas dominicanas: más allá de las playas paradisíacas, destacar una oferta diferente, nuevas caras de la isla, ya sea en términos de cultura, naturaleza, deporte o el mundo de lujo", dijo.

Agregó también la gastronomía como parte de esa búsqueda de renovación de imagen.