W2M-BDX incorpora la primera flota de vehículos eléctricos al turístico del país

25 vehículos eléctricos se incorporarán a la flotilla de W2M-BDX, el operador receptivo de World2Meet en el Caribe, lo que la convierte "en la primera compañía del sector turístico en República Dominicana en dar este paso hacia la movilidad sostenible".

La iniciativa marca un hito en la transición hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente y respetuoso con el medioambiente, dijo la empresa en una nota de prensa.

Se hizo el anuncio en Bávaro, Punta Cana, durante un encuentro celebrado en JOIA Bávaro by Iberostar. El eje central de la actividad fue presentar los avances y oportunidades de la movilidad eléctrica en la región de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

Marga Ripoll, directora regional Caribe DMC de W2M-BDX señaló: "La movilidad eléctrica representa una oportunidad única para transformar el turismo en la República Dominicana. Esta incorporación contribuirá a fortalecer la competitividad del destino, mientras protege el entorno natural y fomenta un desarrollo económico responsable".

Eliminará emisiones de CO2

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/invitados-autos-b293b64a.jpg (FUENTE EXTERNA)

La incorporación de esta flota supone un avance decisivo en sostenibilidad, al eliminar emisiones directas de CO2, reducir contaminantes como NOx y material particulado, disminuir el smog y mejorar la calidad del aire urbano.

También implica una notable reducción de la contaminación sonora, la eliminación del consumo de combustibles fósiles y la opción de aprovechar energía solar como fuente renovable, con cargas nocturnas libres de emisiones gracias a los sistemas BESS.

Durante los 60 meses de operación previstos, estos vehículos evitarán la emisión de una cantidad significativa de CO2 a la atmósfera, reforzando el compromiso de W2M-BDX con la mitigación del cambio climático y la protección del entorno natural de República Dominicana.

Turismo más sostenible

La puesta en marcha de esta nueva flota eléctrica representa un paso decisivo en la transición hacia un turismo más sostenible. Además, la compañía agradeció el respaldo institucional del Intrant y la colaboración de sus socios estratégicos, como el Grupo Iberostar, subrayando que la sinergia entre el sector público y privado será esencial para posicionar al país como referente de turismo responsable.

Asistentes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/invitados-b773a82a.jpg (FUENTE EXTERNA)

El evento contó con la presencia de Milton Morrison, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y una comitiva directiva de la entidad.

Asimismo, participaron Gloria Fluxà, vicepresidenta y Chief Sustainability Officer del Grupo Iberostar, referente internacional por impulsar un modelo de turismo responsable y positivo; el empresario Juan Tomás Díaz Infante, presidente de United Petroleum, reconocido por su aporte a la transformación del sector transporte en República Dominicana; Katia Taneva, directora de W2M en República Dominicana y vicepresidenta de la Asociación Asoture, miembros del equipo directivo de W2M-BDX y representantes de asociaciones turísticas nacionales.

