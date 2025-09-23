Es oficial: Air France formaliza su reconexión París-Punta Cana a partir de enero

El director comercial de Air France, Frédéric Descours (izquierda), y el ministro de Turismo, David Collado (derecha), durante la firma del acuerdo que restablece la conexión aérea entre Punta Cana y París a partir de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/ MARIELA MEJÍA )

Lo que se había anunciado en junio pasado hoy se oficializó. Con un acuerdo firmado por el ministro de Turismo, David Collado, y el director Comercial de la aerolínea Air France, Frédéric Descours, la compañía aérea retomará formalmente la conexión del país con París, específicamente con Punta Cana, a partir de enero del 2026.

Serán tres vuelos a la semana —martes, jueves y sábado—, en un Boeing 777, que saldrán desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle.

Collado definió la firma como trascendental para el turismo, especialmente el francés que, de registrar un promedio de 225,000 turistas en los últimos años hacia la República Dominicana, disminuyó a 144,000 en el 2024.

"Hace unos años, Air France decidió salir de la República Dominicana y nuestro país sintió esta salida, ya que, aparte de los franceses que lleva Air France a República Dominicana, perdimos la conectividad aérea que tiene Air France con la zona norte europea", dijo Collado.

Air France suspendió sus vuelos hacia Quisqueya a partir del verano del 2023, debido al aumento del precio del combustible y a la imposición de una tasa local sobre el jet fuel, lo que redujo la rentabilidad de la ruta.

La aerolínea volaba a Santo Domingo, pero no a Punta Cana, el destino turístico puntero del Caribe.

La firma de su reconexión se materializó al mediodía de la primera jornada de la feria turística francesa IFTM Top Resa, en la que República Dominicana es el país invitado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-82103-am-a14728d0.jpeg El ministro de Turismo, David Collado (centro), junto al director comercial de Air France, Frédéric Descours; el presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal del Castro (izquierda); Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Puntacana (derecha); y Miguel Franjul, director de Listín Diario, quienes participaron como testigos en la firma del acuerdo para restablecer la ruta. (DIARIO LIBRE/ MARIELA MEJÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-75210-am-1-e69396c6.jpeg El ministro de Turismo, David Collado, y el director comercial de Air France, Frédéric Descours, se estrechan la mano tras formalizar el acuerdo. (DIARIO LIBRE/ MARIELA MEJÍA)

Estuvieron presentes como observadores de la firma:

Frank Elías Rainieri , CEO del Grupo Puntacana



, CEO del Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre

Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario

Alba Nely Familia, directora de CDN canal 37 y CDN Radio

Papel del Grupo Puntacana

Collado destacó que el Grupo Puntacana, operadora del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, encabezó las negociaciones, representado por Frank Elías Rainieri. "Sacrificó ingresos del aeropuerto para que esto sea una realidad", dijo. "Frank Elías Rainieri recuperó Air France".

Descours expresó su satisfacción por el acuerdo. "Nos sentimos muy orgullosos de reabrir este destino", dijo. "Estoy convencido de que en el 2026 recibirán más de 250,000 franceses en la República Dominicana".

Adelantó que los boletos están teniendo buena recepción.

De su lado, Rainieri reflexionó que "no podía ser" que Air France no volara a Punta Cana. Destacó que hace dos años Descours le dijo: "Vamos a ir". "Ahora, te digo: no te vas a ir".