Aerodom aguarda resolución oficial de la Comisión Aeroportuaria tras incidente eléctrico en el AILA

Aerodom debería de realizar una intervención estructural del sistema eléctrico del aeropuerto en un período de tres meses para elevar la confiabilidad y evitar que incidentes similares se repitan. ( DARE COLLADO )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), filial de Vinci Airports, informó este miércoles que se encuentra a la espera de recibir la resolución oficial emitida por la Comisión Aeroportuaria antes de ofrecer una reacción más detallada sobre la falla eléctrica ocurrida el pasado 21 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

En un breve comunicado, la empresa expresó: "Hemos tomado debida nota del comunicado emitido por la Comisión Aeroportuaria y esperaremos recibir la resolución oficial para poder emitir una reacción más detallada". Con ello, Aerodom subrayó que cualquier declaración o posición formal se dará a conocer únicamente después de analizar el documento oficial.

Decisión de la Comisión Aeroportuaria

La Comisión Aeroportuaria anunció hoy medidas tras la falla eléctrica que afectó más de 40 vuelos internacionales y dejó a miles de pasajeros temporalmente varados en la terminal.

El informe preliminar señaló como origen del problema el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión en la terminal norte, junto con la indisponibilidad del circuito de respaldo.

Entre las disposiciones, el organismo estableció que Aerodom deberá realizar en un plazo de tres meses una intervención estructural del sistema eléctrico del aeropuerto para reforzar su confiabilidad.

Asimismo, dispuso que en un plazo de 48 horas se entreguen los planos eléctricos y un informe detallado del evento, además de reforzar los protocolos de manejo de crisis.

Aerodom tendrá que pagar cinco millones de dólares al Estado por los daños ocasionados.

La Comisión también ordenó que la empresa asuma los costos asociados a los daños causados a los pasajeros que fueron afectados.

Operaciones críticas se mantuvieron

A pesar de la interrupción en áreas de la terminal, la Comisión aclaró que en ningún momento se perdió el suministro de energía en la pista ni en la torre de control, gracias a sistemas alternos de respaldo.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) certificó que los aterrizajes y despegues continuaron de manera normal, mientras que plantas externas permitieron reactivar gradualmente los servicios esenciales de la terminal norte.

Expectativa por la resolución

Con el pronunciamiento oficial pendiente, Aerodom mantiene su postura de cautela y reitera que evaluará la resolución de la Comisión Aeroportuaria antes de emitir comentarios adicionales. La empresa resaltó que su respuesta detallada llegará en el momento oportuno, una vez cuente con toda la documentación oficial que sustente las medidas establecidas.