David Collado insta a agentes turísticos de Francia a promover a RD como un destino seguro

David Collado dijo que la República Dominicana es un país seguro, con un nivel de criminalidad por debajo del de la región. Durante su presentación, Laurence Gaborieau, la directora de IFTM Top Resa, le entregó un reconocimiento. ( MARIELA MEJÍA/ DIARIO LIBRE )

Han sido 99 las veces que el ministro de Turismo, David Collado, ha hecho grandes presentaciones para promover los atractivos turísticos de la República Dominicana.

A la última, realizada la noche de hoy en París, le puso un toque de coach inspiracional para ganar el apoyo de los promotores turísticos presentes e inducirlos a traspasar esa vibra a sus clientes. Y puso hincapié en un punto, dada la inestabilidad geopolítica: la República Dominicana es un país seguro, con un nivel de criminalidad por debajo del de la región.

"En la República Dominicana tenemos seguridad, que es lo que busca el turista más allá de la playa", le secundó la viceministra técnica, Jacqueline Mora, cuando previamente hizo una presentación basada en estadísticas turísticas, lo que ella domina como economista y analista. Resaltó que el 62 % de los turistas europeos busca seguridad personal en el destino visitado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-24-at-200834fc335812-94157a5e.jpg David Collado expuso sobre las condiciones favorables de hacer turismo en la República Dominicana. (MARIELA MEJÍA/ DIARIO LIBRE)

La insistencia radica en que el francés es el turista que más sale de los hoteles cuando visita el país y su estadía promedio es de 11 días.

Y de ser el segundo visitante principal del mercado europeo, descendió al tercer puesto, por lo que el Gobierno dominicano quiere recuperar el espacio que ha perdido pues, en promedio, Francia enviaba 225,000 turistas al año, y ahora bajó a poco más de 140,000. Este 2025, la proyección es que termine en unos 160,000.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-24-at-2010053563c038-c2ddcbeb.jpg La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, ofrece cifras del turismo en el país. (MARIELA MEJÍA)

La promoción del país ante agentes de viajes, turoperadores y representantes de líneas aéreas es de las actividades que la República Dominicana ha desarrollado enmarcadas en la versión número 47 de la feria turística IFTM Top Resa, que se desarrolla hasta este jueves en París.

En un salón con estilo palaciego, del centro de eventos Pavillon Cambon, Collado trataba de no repetir lo que hace dos meses había presentado en París, ante un público similar, pero sin desatarse del discurso -ya viejo- de recuperación del turismo en la pandemia.

Adiós a la playa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-24-at-2009472f9faff1-b0696f5a.jpg Promotores turísticos en la Feria de IFTM. (MARIELA MEJÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-24-at-2008349c77c063-f2da7fd0.jpg Collado se encuentra en la Feria de IFTM Top Resa en París, Francia. (MARIELA MEJÍA)

El ministro mostró videos con imágenes de aguas azul turquesa y cielo despejado del nuevo polo turístico de Miches, donde ya el sector privado ha invertido unos 1,000 millones de dólares en proyectos turísticos, que se traducen en seis hoteles en operación y uno en desarrollo. También, del destino estrella Bávaro-Punta Cana, La Romana, Las Terrenas...

Sin embargo, tanto Collado como Mora insistieron ante los promotores turísticos presentes que la República Dominicana ya no es solo playa. Que el país se convertirá en un hub aéreo en el futuro. Que es un destino para hacer turismo cultural. Que se trabaja desde hace dos años en el turismo multidestino -para lo que se firmó un acuerdo con Puerto Rico- con el objetivo de que el francés se quede 23 días andando de un país a otro en el Caribe y Centroamérica.

"El europeo es el turista más retador que tiene la República Dominicana. El 36 % de los europeos busca cultura" Jacqueline Mora Viceministra de Turismo “

Son 20,000 habitaciones hoteleras más que se esperan en el país en los próximos cuatro años. "Estamos esperando dos millones de turistas más en República Dominicana", dijo la viceministra Mora. De Europa se esperan más de medio millón en ese periodo.

De hecho, el próximo domingo se inaugurará en Punta Cana uno de los primeros hoteles W todo incluido del mundo. "Se criticaba el todo incluido", dijo Collado. Ahora, las grandes marcas lo asumen.

Apoyo entre los promotores

Sentado entre la audiencia estaba Nicolas Ali, de la agencia Plus Voyages. Luego de escuchar a Collado, aseguró a Diario Libre que los clientes "definitivamente" elegirán a la República Dominicana para sus próximas vacaciones.

En otra mesa estaba Enrique García, de la agencia Karavel. Estaba optimista con que sus clientes muestren preferencia por un itinerario de vacaciones en la República Dominicana. "Todas sus playas, su gastronomía, su cultura, su poesía", son atractivos que mencionó. "Es un destino muy interesante".

Collado terminó su presentación con el "traje recargado" de coach. Con una música inspiracional de fondo, y un video a sus espaldas mostrando el movimiento de las olas de una playa a la puesta del sol, reflexionó sobre la vida y lo que la gente se lleva a la tumba: sus experiencias.

Terminó fotografiándose con Laurence Gaborieau, la directora de IFTM Top Resa, quien le entregó un reconocimiento por su "devoción y dedicación" al servicio del turismo en la República Dominicana.