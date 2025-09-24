Air Caraïbes volará directo a Samaná y ampliaría su ruta a Punta Cana

El ministro de Turismo, David Collado, y Marc Rochet, presidente de Air Caraïbes, sellaron con un apretón de manos la formalización de la ruta. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea francesa Air Caraïbes agregará dos vuelos directos semanales a su itinerario para cubrir la ruta París-Samaná y, a fin de año, sumaría uno más París-Punta Cana.

El anuncio se produce un día después de que Air France oficializara su reconexión París-Punta Cana mediante la firma de un acuerdo, como parte de los aprestos del Gobierno dominicano para recuperar el mercado francés.

Air Caraïbes actualmente tiene hasta siete vuelos semanales a Punta Cana. Para la temporada de invierno, también incluye hasta tres a Santo Domingo.

Los nuevos vuelos fueron anunciados la tarde de hoy en el estand dominicano instalado en la feria turística IFTM Top Resa, que se desarrolla hasta mañana en París. El ministro de Turismo, David Collado, y Marc Rochet, presidente de Air Caraïbes, sellaron con un apretón de manos la formalización de la ruta.

La nueva ruta París-Orly-Samaná (El Catey) comenzará el próximo invierno.

Llenó un vacío

Collado agradeció a Air Caraïbes por asumir el vacío de vuelos directos desde Francia hacia la República Dominicana que dejó Air France cuando en el 2023 descontinuó su ruta hacia Quisqueya por decisiones internas.

De hecho, su objetivo este año en la feria IFTM Top Resa es levantar el turismo francés, pues pasó de un promedio de 225,000 turistas al año a poco más de 144,000 en el 2024.

En promedio, un fránces se queda 11 días cuando vacaciona en la República Dominicana. Estos turistas dejan unos 161 millones de dólares en divisas, según estimó Collado. "Este es un mercado que queremos reconquistar", dijo. "Con esta alianza con Air Caraïbes estamos seguros de que en el 2026 la República Dominicana llegará a los 250,000 franceses".

"Con nuestro personal, con nuestras tripulaciones aquí presentes, queremos ir aún más lejos de lo acordado y también —quiero decirlo— con los aviones Airbus A350, que son los mejores y más modernos aviones en Europa", dijo Marc Rochet, presidente de Air Caraïbes.

Resaltó las "capacidades turísticas de la República Dominicana", que -a su juicio- "la convierten en uno de los mejores destinos de esta zona del mundo".