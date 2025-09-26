República Dominicana y Francia aumentarán su conectividad aérea para 2026

Estand de República Dominicana en la IFTM Top Resa en Francia. ( DIARIO LIBRE/MARIELA MEJÍA )

La participación de la República Dominicana en la versión 47 de la feria turística IFTM Top Resa logró más de 50 reuniones de alto nivel, oficializó importantes acuerdos de conectividad aérea con París y consolidó alianzas comerciales y de promoción relevantes para el turismo.

Entre los logros más destacados de la feria, desarrollada desde el pasado martes hasta ayer jueves en París, se encuentran el acuerdo con Air France para reiniciar la ruta directa París-Punta Cana en enero del 2026, con tres frecuencias semanales, y el incremento de vuelos hacia ese destino a nueve frecuencias semanales con Air Caraïbes, que además iniciará operaciones hacia Samaná.

Según informó el Ministerio de Turismo, estos acuerdos resultarán en un incremento consolidado de más del 40 % en la conectividad de Francia hacia la República Dominicana en el 2026, por lo que se esperan más de 200,000 turistas franceses en ese año.

Esto sumará unos 230 millones de dólares en divisas, 2,318 millones de pesos en impuestos, y 22,929 empleos.

Al rescate del mercado

La República Dominicana fue el país anfitrión en esta versión de la popular feria turística comercial. Este año su participación buscó rescatar el mercado francés, que pasó de unos 225,000 turistas anuales en promedio, a poco más de 140,000.

La delegación pública y privada, liderada por el ministro David Collado, se centró en una agenda de negocios. "Nuestra estrategia en Francia fue clara: convertir el interés en compromisos firmes, y salimos no con promesas, sino con un plan de trabajo definido", dijo Collado en una nota de prensa.

"Cada reunión se tradujo en acciones concretas para fortalecer la conectividad y potenciar tanto destinos consolidados, como Punta Cana, Samaná y Bayahíbe, destinos nuevos como Miches, y el resurgir de Puerto Plata, además de la promoción de circuitos multidestino. Nos vamos con el compromiso firme de nuestros socios para seguir creciendo juntos".

Informó que se reafirmaron los acuerdos con los turoperadores más importantes de Francia, como Fram Karavel, NG Travel y Exotismes, garantizando un flujo constante de visitantes.

Asimismo, se fortalecieron los canales de distribución al consolidar alianzas con redes de agencias líderes como Carrefour Voyages y Havas Voyages, asegurando una robusta presencia del destino en el mercado francés.

¿Cómo es el turista francés? Turismo reportó que el mercado francés ha movilizado 98,000 turistas durante enero-agosto 2025, con altos niveles de satisfacción (83 %) y alta intención de repetición de su visita (86 %). El ministerio describe que el vacacionista francés es activo y explorador, con tres de cada cuatro (73 %) realizando actividades fuera de su alojamiento, por encima del promedio de turistas que visitan el país, mientras que el 44 % visita dos o más destinos dentro de la República Dominicana. "Es por esto por lo que la República Dominicana apuesta a seguir el desarrollo del mercado francófono", afirmó Collado, quien lideró una delegación de 30 empresas coexpositoras, incluyendo cadenas hoteleras, DMCs, turoperadores, líneas aéreas y parques de aventura. La participación de República Dominicana también incluyó la presencia en mesas redondas sobre turismo sostenible, lujo y nuevos productos.