El turismo dominicano vive una nueva etapa de expansión y diversificación

Imagen muestra cuando Arajet inició operaciones en el aeropuerto de Punta Cana. Extranjeros llegaron por esta infraestructura aeroportuaria para disfrutar en familia el turismo dominicano. ( ARCHIVO DL )

En ocasión del Día Mundial del Turismo, conmemorado este 27 de septiembre, el director de la Fundación Grupo Puntacana y presidente del Clúster Turístico La Altagracia, Paul Beswick, destacó el momento histórico que vive la industria turística dominicana, caracterizado por la expansión, la consolidación y la diversificación de su oferta.

Beswick señaló que la República Dominicana ha entrado en una etapa de madurez y fortalecimiento, sustentada en un ordenamiento normativo de los territorios turísticos, la diversificación de destinos y productos, y un abordaje integral de los desafíos ambientales.

"A partir del año 2020, el flujo de visitantes no solo recuperó los niveles previos a la pandemia, sino que ha seguido estableciendo récords. Durante 2024 el país recibió más de 11 millones de visitantes, ubicándose como el destino preferido del Caribe en llegadas y divisas turísticas", destacó.

El crecimiento ha estado impulsado por una oferta hotelera cada vez más amplia y diversa, el fortalecimiento de los hubs aeroportuarios, especialmente Punta Cana, que concentra la mayor parte del tráfico aéreo, y el auge del turismo de cruceros, que representa una fracción cada vez más significativa de las llegadas.

A esto se suman un clima de estabilidad política y una seguridad ciudadana favorable, factores que fortalecen la confianza de los mercados emisores.

Beswick recordó que el turismo aporta alrededor del 15 % del PIB nacional y continúa siendo uno de los principales generadores de empleo en las zonas costeras y urbanas, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social del país.

Diversificación y sostenibilidad, claves del futuro

El presidente del Clúster Turístico La Altagracia resaltó que el Gobierno dominicano y el sector privado trabajan de manera conjunta en una estrategia de diversificación geográfica y de producto.

Esta incluye el fomento de nuevos destinos emergentes como Miches, Cabo Rojo, Pedernales, Samaná y Peravia, y el impulso de productos turísticos como el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de salud para equilibrar la concentración en paquete todo incluido y extender los beneficios a más comunidades la promoción de la cultura local.

Dijo que experiencias más sostenibles y de mayor valor agregado corresponden tanto a una demanda internacional más consistente como a la necesidad de mejorar la distribución de los beneficios entre las regiones que conforman la geografía nacional.

Grupo Puntacana En ocasión del Día Mundial del Turismo, el Grupo Puntacana expresó a través de su cuenta de Instagram su orgullo por el legado construido en la región Este del país. "Hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, recordamos con emoción y orgullo como a nuestra llegada a una región inexplorada de República Dominicana conocida como Yauya y a la cual llamamos Punta Cana; tuvimos el sueño y la visión de ver más allá, haciendo de un lugar desconocido, un destino", señaló la publicación. El mensaje agrega que: "Un destino que hoy es el principal polo turístico del país y una verdadera marca país. Imaginar llevó al hombre a la luna hace 50 años y, a nosotros, a descubrir un paraíso en la tierra".