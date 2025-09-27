×
El turismo dominicano vive una nueva etapa de expansión y diversificación

Imagen muestra cuando Arajet inició operaciones en el aeropuerto de Punta Cana. Extranjeros llegaron por esta infraestructura aeroportuaria para disfrutar en familia el turismo dominicano. (ARCHIVO DL)

En ocasión del Día Mundial del Turismo, conmemorado este 27 de septiembre, el director de la Fundación Grupo Puntacana y presidente del Clúster Turístico La Altagracia, Paul Beswick, destacó el momento histórico que vive la industria turística dominicana, caracterizado por la expansión, la consolidación y la diversificación de su oferta.

Beswick señaló que la República Dominicana ha entrado en una etapa de madurez y fortalecimiento, sustentada en un ordenamiento normativo de los territorios turísticos, la diversificación de destinos y productos, y un abordaje integral de los desafíos ambientales.

"A partir del año 2020, el flujo de visitantes no solo recuperó los niveles previos a la pandemia, sino que ha seguido estableciendo récords. Durante 2024 el país recibió más de 11 millones de visitantes, ubicándose como el destino preferido del Caribe en llegadas y divisas turísticas", destacó.

  • El crecimiento ha estado impulsado por una oferta hotelera cada vez más amplia y diversa, el fortalecimiento de los hubs aeroportuarios, especialmente Punta Cana, que concentra la mayor parte del tráfico aéreo, y el auge del turismo de cruceros, que representa una fracción cada vez más significativa de las llegadas.

A esto se suman un clima de estabilidad política y una seguridad ciudadana favorable, factores que fortalecen la confianza de los mercados emisores.

Beswick recordó que el turismo aporta alrededor del 15 % del PIB nacional y continúa siendo uno de los principales generadores de empleo en las zonas costeras y urbanas, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social del país.

Diversificación y sostenibilidad, claves del futuro

El presidente del Clúster Turístico La Altagracia resaltó que el Gobierno dominicano y el sector privado trabajan de manera conjunta en una estrategia de diversificación geográfica y de producto.

Esta incluye el fomento de nuevos destinos emergentes como Miches, Cabo Rojo, Pedernales, Samaná y Peravia, y el impulso de productos turísticos como el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de salud para equilibrar la concentración en paquete todo incluido y extender los beneficios a más comunidades la promoción de la cultura local.

Dijo que experiencias más sostenibles y de mayor valor agregado corresponden tanto a una demanda internacional más consistente como a la necesidad de mejorar la distribución de los beneficios entre las regiones que conforman la geografía nacional.

Grupo Puntacana

En ocasión del Día Mundial del Turismo, el Grupo Puntacana expresó a través de su cuenta de Instagram su orgullo por el legado construido en la región Este del país.

"Hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, recordamos con emoción y orgullo como a nuestra llegada a una región inexplorada de República Dominicana conocida como Yauya y a la cual llamamos Punta Cana; tuvimos el sueño y la visión de ver más allá, haciendo de un lugar desconocido, un destino", señaló la publicación.

El mensaje agrega que: "Un destino que hoy es el principal polo turístico del país y una verdadera marca país. Imaginar llevó al hombre a la luna hace 50 años y, a nosotros, a descubrir un paraíso en la tierra".

Graduado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado. Tiene varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.